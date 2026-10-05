UMPIH valora decreto que fortalece participación de MIPYMES en compras públicas

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) valoró positivamente el Decreto 672-26, promulgado por el presidente Luis Abinader, por considerar que fortalece la participación de las MIPYMES industriales de producción nacional en las compras públicas.

La organización destacó que la disposición establece mecanismos para que las instituciones públicas contempladas en el decreto programen y destinen partidas de sus procesos de adquisición a las MIPYMES industriales, conforme a la legislación vigente sobre compras y contrataciones públicas.

Para el sector de las panaderías MIPYMES, la medida representa una oportunidad para ampliar su participación como suplidoras del Estado, particularmente en los procesos de adquisición de alimentos sólidos que desarrolla el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

UMPIH señaló que mantiene comunicación y coordinación con las autoridades del INABIE y del DASAC, con el propósito de contribuir a que más panaderías MIPYMES que cumplan con los requisitos legales, técnicos y de calidad puedan participar en estos procesos.

La entidad consideró que el Decreto 672-26 puede contribuir al fortalecimiento de la producción nacional, la generación de empleos y la ampliación de las oportunidades para las MIPYMES industriales, en consonancia con la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su marco reglamentario.

Asimismo, exhortó a las empresas del sector a fortalecer su organización, formalización y preparación para aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo marco normativo.

UMPIH agradeció al presidente Abinader la promulgación del decreto y reiteró su disposición de trabajar junto a las autoridades para impulsar una mayor participación de las MIPYMES en las compras del Estado.

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