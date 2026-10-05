Ministerio Público solicita enviar a juicio a exfiscal acusado de soborno

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este lunes al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio en contra del exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.

“El juez difirió el fallo para pasado mañana, miércoles, 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, para su resolución; el Ministerio Público entiende que va a dictar auto de apertura a juicio, admitiendo de manera total la acusación y los elementos de prueba y la calificación jurídica”, dijo el procurador de corte Eduardo Velázquez, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Velázquez, quien integró el equipo litigante con el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, sostuvo que el Ministerio Público entiende que el procesado será enviado a juicio. “Y así el juez lo va a ponderar, desde la sólida acusación y de los elementos de pruebas útiles, vinculantes, pertinentes y legales que les fueron presentados en el día de hoy”.

Sostuvo que la acusación cumple con el Artículo 298 del Código Procesal dominicano.

El juez Raymundo Mejía también conoció la solicitud de cese de prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta durante el proceso a Valdez Alcántara.

El Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Camacho, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, presentó la acusación el pasado mes de agosto.

El órgano persecutor solicitó que fuera admitida de manera total la acusación presentada contra el procesado y en consecuencia todos sus elementos de prueba, por ser útiles, relevantes y pertinentes y por haber sido presentada conforme a los requerimientos de ley.

Aurelio Valdez Alcántara al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Entre los procesos de investigación en los que el acusado participó se encuentra la investigación iniciada a mediados del año 2024 contra el entramado de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

En el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.

Luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz. Posteriormente, acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto.

Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

La prisión le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.

El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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