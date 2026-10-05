Superintendencia de Bancos (SB) lanza programa de voluntariado para canalizar el compromiso social de sus colaboradores

Santo Domingo, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) lanzó oficialmente el programa Voluntariado SB, una iniciativa que busca fortalecer el compromiso social de la institución mediante la movilización del talento, el conocimiento y el tiempo de sus colaboradores y colaboradoras en favor de las comunidades más vulnerables.

El programa nace como respuesta a los resultados de una consulta interna en la que el 99% de los colaboradores manifestó su apoyo a la formalización de una iniciativa de voluntariado institucional, evidenciando una marcada vocación de servicio y el deseo de contribuir al bienestar de la sociedad por vías distintas a su trabajo cotidiano.

Durante el acto de lanzamiento, el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, destacó que la misión de la institución trasciende las labores de supervisión financiera.

“Como Superintendencia de Bancos, nuestra tarea diaria es velar por la estabilidad y la confianza del sistema financiero. Pero esa confianza no se construye solo con normas, supervisión y cifras. Se construye también con personas, con cercanía y con la convicción de que servir a la sociedad es parte de nuestra responsabilidad como institución”, expresó.

El titular de la SB explicó que la iniciativa está estructurada en tres grandes ejes de acción: educación, acción climática y naturaleza, e inclusión y protección social, concebidos para responder a diversas necesidades de la sociedad y garantizar oportunidades de participación para todo el personal.

En ese sentido, resaltó que el eje de educación está estrechamente vinculado con la misión institucional de proteger, servir y orientar a los usuarios del sistema financiero, mientras que las acciones ambientales reflejan la responsabilidad de contribuir al cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad. De igual forma, indicó que el componente de inclusión social buscará acompañar a personas y grupos en condición de vulnerabilidad.

Ejes

El plan de voluntariado contempla iniciativas de alfabetización financiera y desarrollo productivo de las personas, jornadas de reforestación, limpieza de playas y ríos, y restauración de manglares, así como acciones de acompañamiento orientadas a mujeres vulnerables, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Las prioridades definidas en el programa están alineadas con los intereses manifestados por los propios colaboradores. Según la encuesta interna realizada por la institución, las principales causas de interés son el medio ambiente, la educación desde la experiencia, el empoderamiento de personas y comunidades y la salud.

Actividad

La actividad contó con la participación de representantes del sector social y de organizaciones especializadas en voluntariado y desarrollo comunitario.

Emely Tejada, representante del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), valoró la creación de este espacio de participación social y destacó el compromiso institucional demostrado por la SB durante el proceso de construcción del programa, el cual contó con acompañamiento técnico y asesoría especializada.

Tejada entregó, además, un certificado que acredita que el Voluntariado SB completó los procesos requeridos para la creación de su programa conforme a la Ley No. 61-13, que regula el régimen jurídico del voluntariado en el país.

Mientras que, Pablo Viñas, director ejecutivo de AFS Intercultural República Dominicana y Puerto Rico y presidente de la Junta Directiva de Alianza ONG, abordó los beneficios que generan los programas de voluntariado dentro de las organizaciones.

Explicó que estas iniciativas fortalecen la colaboración entre personas de distintas áreas, fomentan relaciones de confianza, aprendizaje y cooperación, y contribuyen a construir lo que definió como una valiosa “infraestructura social” dentro de las instituciones.

Con el lanzamiento del Voluntariado SB, la Superintendencia de Bancos reafirma su compromiso con la construcción de una cultura institucional basada en la solidaridad, la empatía y el servicio, promoviendo acciones que generen valor tanto para sus colaboradores como para la sociedad dominicana.

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