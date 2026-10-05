Marino Elsevyf: “El debido proceso no es matar. El debido proceso es llevarlo a los tribunales”

Santo Domingo.- El abogado Marino J. Elsevyf Pineda cuestionó la forma en que se enfrenta la delincuencia en República Dominicana y planteó que la persecución del delito debe sustentarse en la investigación, la prevención y el respeto a las garantías establecidas en la Constitución.

Durante una entrevista en Toque Final con el periodista Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, Elsevyf Pineda sostuvo que, en lugar de recurrir a la llamada “mano dura”, el Estado debe aplicar una “mano inteligente”, sustentada en el trabajo de los organismos de inteligencia para investigar y perseguir el crimen.

El abogado consideró que las deficiencias para enfrentar la delincuencia no se limitan a la actuación policial, sino que también abarcan el funcionamiento del sistema penal dominicano, las políticas públicas de persecución del delito, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario.

“Lo que falla es el sistema penal dominicano”, afirmó Elsevyf Pineda, al señalar que deben revisarse las políticas públicas destinadas a prevenir y perseguir los delitos.

El jurista cuestionó además las ejecuciones extrajudiciales y el denominado “intercambio de disparos”, al explicar que la persecución del delito no puede desconocer el derecho a la vida ni las demás garantías constitucionales.

En ese contexto, citó los artículos 37, 39, 40, 42, 68 y 69 de la Constitución dominicana, relativos al derecho a la vida, la igualdad, la libertad y seguridad personal, la integridad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Elsevyf Pineda precisó que ninguna persona debe ser privada de la vida sobre la base de sospechas y que quienes sean señalados por la comisión de delitos deben ser sometidos a los tribunales conforme a la ley.

También cuestionó las desigualdades que, según afirmó, pueden presentarse en el acceso a la justicia, particularmente para personas de sectores vulnerables.

Señaló que el lugar de procedencia, residencia o donde se haya cometido un delito no debe determinar la forma en que una persona es tratada por el sistema judicial.

“Este país no es para un grupo. Este país es para todos y para eso existe esta Constitución”, afirmó.

Durante la entrevista, el abogado se refirió además a la comisión de delitos desde los centros penitenciarios y señaló que, según su planteamiento, desde algunas cárceles se coordinan estafas, robo de información y otras acciones delictivas que afectan a ciudadanos fuera de esos centros.

Explicó que esta situación evidencia, a su juicio, deficiencias en el control penitenciario y en las políticas públicas destinadas a impedir que personas privadas de libertad continúen dirigiendo actividades delictivas.

Asimismo, planteó que la Procuraduría General de la República implemente mecanismos de seguimiento informático que permitan analizar los procesos y determinar por qué personas sometidas por determinados delitos recuperan reiteradamente su libertad.

Elsevyf Pineda consideró que ese seguimiento debe permitir identificar posibles irregularidades y establecer responsabilidades dentro del sistema de justicia.

El jurista insistió en que el combate a la delincuencia requiere fortalecer la investigación, la inteligencia y la prevención, al tiempo que se garantiza el debido proceso y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

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