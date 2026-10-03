RD y el mundo hoy, variados temas de actualidad

El fortalecimiento de las medidas de seguridad en el Este, 5,700 muertos en Haití por la violencia y pandillas en el vecino país, un Consejo de Ministros en San José de Ocoa, el nuevo de patrullaje en La Altagracia, las muertes extrajudiciales de ciudadanos en supuestos «intercambios de disparos», provocando diferentes reacciones, un desorden en el Centro Olímpico que motiva la prohibión a Haití jugar en el país, la congelación de los precios de los combustibles, una protesta convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) , los comicios que reclama la Organizacion de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, una amenaza de paro en una comunidad en La Vega, Teófilo Quico Tabar, nuevo director general de Juegos de Azar, un presunto capo arrestado en Punta Cana, son variados temas de actrualidad en República Dominicana y el mundo.

POLITOLOGO ADVIERTE

El politólogo y analista internacional Juan González afirmó que el reciente

acercamiento entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, no supone

el fin de la competencia estratégica entre ambas potencias y advirtió que, por el contrario, la rivalidad

por el liderazgo económico, tecnológico, militar y geopolítico mundial continuará profundizándose.



Durante una entrevista concedida al periodista Manuel Jiménez, en el programa Propuesta de la Noche,

que se transmite por Teleimpacto, González sostuvo que las muestras de cordialidad exhibidas por

Trump y Xi responden principalmente a la necesidad de crear mecanismos que permitan administrar las

diferencias y evitar que la competencia desemboque en una confrontación directa.

“El liderazgo político y las élites latinoamericanas tienen que tener claro que, a pesar de esta visita de

Estado del presidente Xi Jinping a Estados Unidos, la rivalidad entre China y Estados Unidos no va a

desaparecer, sino que va a aumentar”, expresó el politólogo.

González explicó que la disputa abarca áreas consideradas decisivas para el poder global. China dispone

de una poderosa base manufacturera y ocupa posiciones relevantes en sectores como energía solar y

eólica, vehículos eléctricos, baterías de litio y minerales críticos y tierras raras, algunos de ellos

esenciales para la fabricación de semiconductores.

COMUNITARIOS RECLAMANARREGLO DE CARRETERA

Comunitarios de La Higuera, Boca de los Arroyos, Hondo Valle, Los Gajitos y La Ciénaga realizaron este viernes una manifestación para reclamar al Gobierno la reparación de las carreteras y caminos de acceso, así como mayores oportunidades de empleo para los habitantes de estas comunidades. La manifestación comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana en la comunidad de Boca de los Arroyos, donde los comunitarios hicieron un llamado al presidente Luis Abinader y a la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo Mateo, para que atiendan las condiciones de las vías que comunican estas localidades. Los comunitarios señalaron que el deterioro de la carretera dificulta el traslado de personas, enfermos, estudiantes, productos agrícolas y servicios, afectando especialmente a las familias que dependen de estas vías para desarrollar sus actividades cotidianas y productivas. “Pero no hacemos nada con tener carretera si no hay dinero ni empleo para nuestras comunidades”, expresaron los manifestantes, quienes plantearon la necesidad de impulsar alternativas que permitan generar ingresos y dinamizar la economía de las zonas rurales. Durante la actividad también solicitaron que, bajo las condiciones y controles ambientales correspondientes, el Gobierno permita el desarrollo de actividades mineras que puedan generar empleos e ingresos para San Juan. Los participantes expresaron que respaldarían una minería que garantice la protección de los recursos hídricos

MUERTES ALBOROTAN DEBATE NACIONAL

Las crecientes muertes de presuntos delincuentes en supuestos intercambios de disparos alborotan el debate público y encuentran rechazo de importantes voces de la nación.

El tema lo analizan Danilo y Santos Cruz Pichardo, dos voces que siempre han analizado la temática democrática de la nación.Lo hacen en su espacio Tribuna Política.

ARZOBISPO Y LA IGLESIA CATOLICA REACCIONAN

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, en la noticia principal publicada por el periódico Listín Diario del sábado 3 de octubre de 2026 dice: «no se combate la delincuencia quitando vidas».

En la página dos en la misma fecha de ese periódico, decano de la prensa dominicana, titulan: «La iglesia católica alza su voz contra la recha de muertes a manos de la PN».

Morel Diplán lamenta la cantidad de jóvenes que han muerto y las familias que están sufriendo.

JUAN HUBIERES

El dirigente choferil Juan Hubieres rechaza » las ejecuciones extrajudiciales».

ESTEBAN ROSARIO

De su lado, el periodista Esteban Rosario en su programa de televisión divulgado por Luna TV, en Santiago de los Caballeros, expresa textualmente: «involucrar al presidente en la matanza de la Policía Nacional es un error político del Palacio Nacional.»

«Eso es un error político», dice Rosario al analizar la muerte de personas en alegados intercambios de disparos.

TAHIRA VARGAS GARCIA

Otra persona que analiza el tema es Tahira Vargas Garcia, quien lo hace en un articulo publicado en la página 10 del periódico Hoy el sábado 3 de octubre de 2026, titulado: «Fracaso de la «mano dura» contra la delincuencia.

LUIS ACOSTA MORETA

Luis “El Gallo” pide garantizar la paz ciudadana y poner fin a la violencia y el crimen

Luis Acosta Moreta, dirigente político, opina: «A los antisociales hay que perseguirlos, detenerlos y someterlos a la justicia, para que sean condenados por sus crímenes y atropellos a la tranquilidad ciudadana.»

Pidió al litoral partidista que en vez de politizar los hechos de violencia, sea un agente que busque la unidad para crear un frente común en la persecución y control del desconocimiento de las leyes.

«A los delincuentes hay que pararlos por los medios que sean necesarios, porque es vital garantizar el derecho ciudadano a vivir en paz y tranquilidad», considera.

La sociedad dominicana, apuntó, no puede estar de rodillas ante las acciones de vándalos que quieren vivir del robo, el tráfico de drogas, el sicariato, y en victimizar a sectores valiosos de la sociedad.

NARCISO ISA CONDE

Narciso Isa Conde, dirigente comunista, la emprende contra las muertes extrajudiciales, las que define como «cacerías humanas»

Segun Isa Conde:

No es una Policía civil, sino militar…desde su origen hasta hoy.

No son directores, son jefes.

Cambiar los jefes ahí, no cambia nada.

El despotismo trujillista-balaguerista impera.

Salvo casos excepcionales, para llegar a general y optar por la

jefatura en ese cuerpo, hay que cometer muchas diabluras.

.

Los viejos oficiales abusadores y criminales contaminan a

los nuevos. Pocos se salvan de la infección.

Las ejecuciones extrajudiciales son costumbre y tradición… van

jefes y vienen jefes, y la cacería humana prosigue.

Miren el informe de la CNDH…todos los jefes compiten y hay

campeones que dominan en cadena la institución y manipulan su

oficialidad subalterna y sus bases empobrecidas.

El 80 % no son intercambios de disparos, sino homicidios

voluntarios, celadas alegradamente fríamente calculadas.

La reforma policial es una farsa. Abinader lo sabe y la abraza como

disfraz.

La PN es irreformable y es parte de un Estado dirigido por no pocos

políticos y empresarios cuestionados.

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