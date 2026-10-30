Raquel Arbaje recibe en nombre de familia de Óscar de la Renta la Medalla Sorolla

Santo Domingo.– La primera dama Raquel Arbaje recibió, en nombre de la familia de Óscar de la Renta, la Medalla Sorolla, otorgada por la Hispanic Society Museum & Library en reconocimiento a la vida, trayectoria y legado del fallecido diseñador dominicano, durante la gala anual de la institución, celebrada en Nueva York.

Arbaje asistió a la ceremonia por invitación de la Casa Óscar de la Renta, para representar a la familia del diseñador en este homenaje a una de las figuras dominicanas de mayor proyección internacional, cuya obra trascendió las pasarelas y contribuyó a llevar el nombre de la República Dominicana a escenarios de relevancia mundial.

La gala reunió a personalidades del arte, la cultura, la música y la filantropía para reconocer trayectorias que han contribuido al desarrollo y la proyección de la cultura hispana.

Durante la ceremonia, la primera dama expresó su gratitud por la distinción concedida al diseñador y destacó no solo su extraordinario talento, sino también su calidad humana y su compromiso con las causas sociales.

“Cuando celebramos a Óscar de la Renta, no solo estamos rindiendo homenaje a un maestro de la moda. Estamos celebrando a un ser humano extraordinario. Óscar no solo vistió al mundo; lo envolvió en la calidez, la alegría y la inquebrantable generosidad del espíritu dominicano. Su verdadero genio no residía en el diseño de un vestido, sino en la estructura de su alma. Miraba al mundo con un corazón abierto. A través de su profunda labor filantrópica —especialmente su querido Hogar del Niño— transformó la vida de miles de jóvenes. Entendió el lujo como la capacidad de dar y de amar sin límites”, manifestó la primera dama al recibir la distinción.

Agregó que: “Para nosotros los dominicanos, Oscar sigue siendo motivo de inmenso orgullo: un embajador de todo lo que hace especial a nuestro país, desde su rica cultura y su estilo distintivo hasta la calidez, generosidad y alegría de su espíritu”.

La primera dama agradeció a la Casa Óscar de la Renta por la invitación y al patronato de la Hispanic Society Museum & Library por la distinción otorgada al diseñador, que honra una trayectoria excepcional y mantiene viva la memoria de su aporte a la cultura y la proyección internacional de la República Dominicana.

“En nombre de su familia y de nuestro país, recibo este reconocimiento con inmensa gratitud. Llevemos adelante la mayor lección de Óscar: vivir con elegancia, dar con generosidad y honrar siempre nuestra humanidad compartida”, concluyó Arbaje.

Durante la gala también fueron reconocidos los artistas Emilio y Gloria Estefan, y Eduardo Costantini, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

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