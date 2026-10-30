Rivera exhorta a votar por Hochul y James en NY y llama a mantener la unidad

NUEVA YORK.- El dirigente político demócrata y activista comunitario Haile Rivera exhortó a la comunidad hispana de esta ciudad, especialmente a la dominicana, a votar por la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general, Letitia James, en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Rivera destacó que estos comicios de medio término serán clave en la lucha por el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así como de gobernaciones, las legislaturas estatales y cargos en los gobiernos locales.

Sostuvo que, ante la ofensiva contra los inmigrantes que mantiene el Gobierno federal encabezado por Donald Trump, es fundamental que la comunidad permanezca unida, informada y activa.

Un reciente informe del Instituto de Política Migratoria (MPI) establece que unas 980.000 personas han sido deportadas desde el inicio del segundo mandato de Trump. El MPI es un centro de estudios independiente, no partidista y sin fines de lucro, con sede en Washington, D. C., dedicado al análisis de los movimientos migratorios.

Rivera afirmó que Hochul y James han mantenido una presencia constante en las comunidades hispanas, por lo que llamó a respaldarlas en las urnas. Añadió que el gran reto sigue siendo motivar a los electores a votar y a no dejarse intimidar.

Asimismo, enfatizó que la voz de la comunidad cuenta, que su voto tiene poder y que su futuro también depende de su participación. Exhortó a los ciudadanos a no permitir que nadie les quite el derecho a hacerse escuchar en las urnas.

El próximo 3 de noviembre, cerca de 250 millones de electores en terriitorio estadounidense estarán llamados a decidir la nueva composición del Congreso.

En estos comicios estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado federal. También se elegirán gobernadores en 36 estados.

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