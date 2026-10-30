Encuesta CESP vaticina Víctor Pavón sería el candidato a alcade de FP en SDN, registra 20% frente 13.7% de Carlos Pérez y 6.8% de Dulce Rojas.

Provincia Santo Domingo.- En la última encuesta realizada en Santo Domingo Norte(SDN) por el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), el aspirante a la Alcaldía, Víctor Pavón, obtuvo un 20% frente a sus compañeros de partido Carlos Pérez que consiguió 13.7% y un 6.7% de Dulce Rojas para lograr la candidatura a nivel interno por esa demarcación de la provincia de Santo Domingo(SD).

De la misma manera, CESP arrojoo que en SDN Leonel Fernández ganaría las elecciones presidenciales en el 2028 a David Collado que regitró 25%, Carolina Mejía 2,1%, , Santiago Matías 6.1% y Gonzalo Castillo 7.1.

En relación a la Alcaldía CESP le otorga un 65.6% a FP para dirigirla, PRM 12% Y PLD 56.8%.

La reputada encuestadora también midió las preferencias electorales internas por partido para dirigir la Alcaldía en el 2028; Betty Gerónimo del PRM con 24% por encima de Carlos Ortiz, que registró 16.6%; en la FP, Víctor Pavón con 25%, Carlos Pérez 22.7% y Dulce Rojas 6.6%; asimismo en el PLD respaldaron a René Polanco al recibir 16.8% por encima de Damaris Vasquez que alcanzó 13.5%.

La encuesta CEP tuvo un margen de error de 3.6 y se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre con 760 muestras y un 3.6 de margen de error y un 95% de nivel de confianza.

Por Cuál de los partidos usted se identifica

En esta pregunta FP alcanza 37.9%, PRM 27.1% y PLD 9.7%.

Gestión Municipal SDN

En el renglón de recogida de basura en SDN un 38.2% lo cataloga malo y un 6.4% bueno.

El 60% de los munícipes desaprueba la gestión municipal de Betty Gerónimo y el PRM en SDN, 39.2. la aprueba.

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