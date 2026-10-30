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Políticas

Encuesta CESP vaticina Víctor Pavón sería el candidato a alcade de FP en SDN, registra 20% frente 13.7% de Carlos Pérez y 6.8% de Dulce Rojas.

CESP: Electores votarían FP; ganaría Alcaldía SDN con 38.3% frente a  27.4% del PRM y 10%  PLD.

PRIMICIAS DIGITAL30 de octubre de 2026
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Provincia Santo Domingo.- En la última encuesta realizada en Santo Domingo Norte(SDN) por el Centro de Estudios Sociales y Políticos  (CESP), el aspirante a la Alcaldía, Víctor Pavón, obtuvo un 20% frente a sus compañeros de partido Carlos Pérez que consiguió 13.7% y un  6.7% de Dulce Rojas para lograr la candidatura a nivel interno por esa demarcación de la provincia de Santo Domingo(SD).
 De la misma manera, CESP arrojoo que en SDN Leonel Fernández  ganaría las elecciones presidenciales en el 2028 a David Collado  que regitró 25%, Carolina Mejía 2,1%, , Santiago Matías 6.1% y Gonzalo Castillo 7.1.
En relación a la Alcaldía CESP le otorga un 65.6% a FP para dirigirla, PRM 12% Y PLD 56.8%.
La reputada encuestadora también midió las preferencias electorales internas por partido para dirigir la Alcaldía en el 2028; Betty Gerónimo del PRM con  24% por encima de  Carlos Ortiz, que registró 16.6%; en la FP, Víctor Pavón con 25%, Carlos Pérez 22.7% y Dulce Rojas 6.6%;  asimismo en el PLD respaldaron  a René Polanco  al recibir 16.8% por encima de Damaris Vasquez que alcanzó 13.5%.
La encuesta CEP tuvo un margen de error de 3.6 y se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre con 760 muestras y un 3.6 de margen de error y un 95% de nivel de confianza.
Por Cuál de los partidos usted se identifica
En esta pregunta FP alcanza 37.9%, PRM 27.1% y PLD 9.7%.
Gestión Municipal SDN
En el renglón de recogida de basura en SDN un 38.2% lo cataloga malo y un 6.4% bueno.
El 60% de los munícipes desaprueba la gestión municipal de Betty Gerónimo y el PRM en SDN, 39.2. la aprueba.
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