Con tres jonrones en SFM, Leones ganan quinto en línea

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- José Marmolejos, Jonathan Guzmán y Michael De la Cruz conectaron sendos cuadrangulares que remolcaron siete de las carreras con las que los bicampeones nacionales Leones del Escogido vencieron 15-8 este jueves a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier de esta ciudad, en una noche en la que Sauryn Lao se lució desde el montículo.

Este fue el quinto triunfo consecutivo de los bicampeones nacionales, que ahora tienen récord de 6-4, mientras que los nordestanos tienen marca de 4-6.

El estacazo solitario de Marmolejos entre los jardines derecho y central fue la primera vuelta del juego frente a Antonio Santos, a quien los rojos atacaron con otras tres en el tercer episodio que inició De la Cruz con boleto, seguido de pelotazo a Guzmán. Un imparable de Vidal Bruján al jardín derecho remolcó a De la Cruz con la segunda rayita, moviendo a Guzmán a la antesala desde donde anotó con elevado de sacrificio de Erik González al bosque derecho.

Alex Young sustituyó a Santos y de inmediato transfirió a Marmolejos, Bruján se estafó la intermedia, y un triple de Junior Lake al central empujó otras dos para los visitantes. Un sencillo de Franchy Cordero al prado derecho llevó a Lake a la registradora, lo que provocó que Enoli Paredes subiera a la lomita, donde fue recibido con un incogible de Andy Ibáñez.

Cordero entró con la número siete de los melenudos tras un rodado de De la Cruz por segunda que forzó a Ibáñez y dejó a dos corredores en circulación para Guzmán, quien envió la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo a 89.7 millas por hora a 350 pies de distancia.

Los escarlatas sumaron una más en el cuarto, pero los locales fabricaron seis en el sexto para acercarse en el marcador gracias a un cuadrangular con las bases llenas por parte de Carlos Peguero entre los bosques derecho y central contra Mauricio Estrella.

El jonrón de De la Cruz, por el prado derecho, llegó en el octavo ante Luis Velásquez con dos corredores en circulación para colocar el partido 15-6. El batazo recorrió 358 pies de distancia a 96.8 millas por hora.

Lao (1-0) debutó con victoria tras tirar cinco actos en blanco con cinco hits, un ponche y sin transferencias. La derrota fue para Santos (0-1) al permitir cuatro anotaciones en 2.1 capítulos.

Por el Escogido, De la Cruz bateó de 3-2 con cuadrangular, cuatro producidas, cuatro anotadas y dos bases por bolas; Guzmán, de 4-1, con jonrón, tres impulsadas y dos anotadas; Marmolejos, de 4-1, con jonrón, una empujada, dos anotadas y una transferencia, y Lake, de 4-2, con triple, dos remolcadas y dos anotadas. Por los Gigantes, Peguero se fue de 4-2, con cuadrangular, cuatro producidas, una anotada y un boleto, y Deyvison De los Santos, de 3-1, con doble, dos impulsadas, una anotada y dos bases por bolas.

Los Leones volverán a casa este viernes para recibir a las Estrellas Orientales a las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

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