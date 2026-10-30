Empresario del transporte en NYC valora ofensiva anunciada por gobernadora contra accidentes simulados

NUEVA YORK.- El empresario Antonio Cabrera, presidente del consorcio High Class en esta ciudad, valoró la ofensiva estatal anunciada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, contra los accidentes de tránsito simulados, con el objetivo de frenar el fraude en los seguros de automóviles.

Hochul informó que se han detectado intentos de reclamaciones fraudulentas por un monto cercano a los 500.000 dólares.

La Policía Estatal de NY y el Departamento de Servicios Financieros detectaron más de una docena de casos de presuntos accidentes automovilísticos simulados y reclamaciones fraudulentas de seguros en NYC y en los condados de Suffolk, Onondaga, Monroe y Erie. Siete de las personas arrestadas residen en El Bronx.

Cabrera calificó la situación de alarmante e indicó que la administración de su consorcio, que agrupa a cientos de taxistas, ha advertido que cualquier conductor que participe en la simulación de un accidente será expulsado y denunciado ante las autoridades.

«El fraude al seguro de automóviles no es un delito sin víctimas: cada accidente simulado, reclamación fraudulenta y plan criminal, en última instancia, aumenta los costos para los neoyorquinos que cumplen las reglas», sostiene la gobernadora.

Según datos estatales, en 2023 NY registró 1,729 denuncias de presuntos accidentes de tránsito simulados. Además, el estado tiene uno de los costos de seguro de automóvil más altos del país, con primas anuales promedio que supera los 4,000 dólares.

Los accidentes simulados pueden incrementar hasta en 300 dólares las primas de los neoyorquinos.

Cabrera recordó que el estado promulgó reformas al seguro de automóviles como parte de su presupuesto para el año fiscal 2027, entre ellas disposiciones que permiten a los fiscales solicitar sanciones penales contra quienes organizan accidentes simulados, además, de quienes participan directamente en los choques.

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