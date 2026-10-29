INTRANT agiliza respuesta a averías semafóricas tras intensas lluvias en Santo Domingo

Santo Domingo, RD.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) desplegó una rápida respuesta técnica para reparar las averías registradas en la red semafórica de Santo Domingo tras las intensas lluvias de los últimos días que provocaron cortocircuitos, fallas energéticas, apagones e intermitencia en las luces que agilizan el tránsito.

Las brigadas técnicas del INTRANT desafiaron la inclemencia del tiempo y resolvieron, a la menor brevedad, decenas de averías en diversas avenidas y calles de alto volumen de tránsito en el Gran Santo Domingo.

Fue restablecido el servicio semafórico en la Padre Castellanos con Albert Thomas, Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño, Ortega y Gasset con Nicolás de Ovando, Nicolás de Ovando con Duarte, John F. Kennedy con Tiradentes, la Luperón con Gustavo Mejía Ricart, Pedro Henríquez Ureña con Rosa Duarte, México con Rosa Duarte y la avenida Francisco Alberto Caamaño próximo al puente flotante. Además, en la avenida Lope de Vega con Euclides Morillo; Tiradentes con Emilio A. Morel y en la Tiradentes con San Martín.

Los operativos alcanzaron en Santo Domingo Este a la avenida Ecológica con Encarnación Mendoza, San Isidro con Palmeras Orientales, España con Mirador del Este, en el entorno del Plan Social; autopista Las Américas con Sabana Larga y avenida San Vicente de Paúl con Juan Pablo Duarte. También, otros cuatro cruces entraron en servicio luego del restablecimiento del suministro eléctrico en avenida San Vicente de Paúl con Club de Leones, Charles de Gaulle con Orlando Martínez, autopista de San Isidro con Charles de Gaulle.

El director del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, dispuso que las brigadas estén activas permanentemente, las 24 horas, a los fines de dar respuestas rápidas ante las incesantes lluvias que afectan el territorio nacional.

En tal sentido, las brigadas técnicas de la institución trabajaron de manera continua en distintos puntos del Gran Santo Domingo, priorizando la atención de las averías y el monitoreo de los cruces para mantener la circulación vehicular en condiciones más seguras.

Las averías registradas hasta el momento están resueltas casi en su totalidad

Las brigadas continuaban trabajando para solucionar las averías en las intersecciones de la avenida Charles de Gaulle con calle Orlando Martínez; autopista San Isidro con avenida Charles de Gaulle, y avenida Nicolás de Ovando con avenida Duarte.

El INTRANT informó que sus técnicos mantienen el monitoreo de la red semafórica para verificar el funcionamiento de los dispositivos, atender cualquier incidencia y procurar que las intersecciones operen en condiciones óptimas.

La institución reiteró que la atención oportuna de estas averías constituye una prioridad para reducir riesgos en las vías, facilitar la circulación y fortalecer la seguridad de conductores y peatones, especialmente ante situaciones meteorológicas que puedan afectar la infraestructura vial.

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