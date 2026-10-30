Águilas derrotan a las Estrellas 5-2 en 11 entradas

Santo Domingo. Un costoso error en tiro del receptor Leo Bernal permitió a las Águilas anotar dos carreras en la parte alta del episodio 11 para asegurar luego una victoria de cinco carreras por dos sobre las Estrellas Orientales, en el Estadio Tetelo Vargas.

El partido se fue a entradas extras luego de que tras los nueve innings terminaran igualados 2-2. Después de fallar en anotar en el décimo cada equipo, las Águilas aprovecaron el error de Bernal para anotar tres vueltas en total. Fue un partido escaso de hits, con cuatro para los cibaeños y solo uno para los dueños del Tetelo.

La victoria deja a las Águilas con 3-6 para un respiro en el último lugar de la tabla y las Estrellas descienden al tercer puesto ahora con 5-4 al sumar también su segunda derrota en línea. El triunfo de los Leones del Escogido sobre los Gigantes del Cibao removió a los petromacorisanos de la segunda plaza.

El pitcheo oriental resultó inestable con 13 bases por bolas otorgadas y ocho ponches, contra solo cuatro boletos de las Águilas, que además poncharon a 12

En el inning decisivo, Mason McCoy comenzó el capítulo como corredor automático en segunda y, después de que Víctor Scott II fallara en intento de toque, el relevista Jhan Mariñez concedió boletos consecutivos a Junior Franco y Steward Berroa para llenar las bases.

Luis Liberato conectó entonces un rodado al campocorto César Prieto, quien tiró al plato para retirar a McCoy. Sin embargo, Bernal cometió un error en su lanzamiento, lo que permitió que Franco y Berroa anotaran las carreras que rompieron el empate, mientras Liberato avanzaba hasta tercera.

Mariñez otorgó boleto intencional a J.C. Escarra y, durante una jugada en la que este fue sorprendido intentando robar la segunda base, Liberato aprovechó para anotar la quinta carrera de los cibaeños.

Así, las Águilas sentenciaron el encuentro con tres anotaciones en el undécimo episodio, luego de que las Estrellas habían forzado las entradas extras al igualar el marcador en el octavo.

Las Estrellas tomaron la delantera en el primer episodio, cuando Harold Ramírez recibió boleto, se robó la segunda base y avanzó a tercera por error en tiro del receptor J.C. Escarra. César Prieto lo remolcó con sencillo al jardín derecho, frente a un escenario de corredores en las esquinas.

Las Águilas igualaron 1-1 en el tercero, aprovechando un error del jardinero derecho Óscar González que permitió a Carson Williams llegar hasta tercera. Steward Berroa y Luis Liberato negociaron boletos consecutivos, antes de que Escarra conectara un rodado por segunda base que llevó al plato la carrera del empate.

El conjunto cibaeño tomó ventaja 2-1 en el séptimo, cuando Mason McCoy se embasó por error del campocorto César Prieto y avanzó a tercera con sencillo de Berroa. Con dos outs, Felipe de la Cruz sustituyó a Eddy Yean y concedió transferencias consecutivas a Liberato y Escarra, esta última con las bases llenas, que permitió anotar a McCoy.

Sin embargo, los orientales reaccionaron en el cierre del octavo frente a Wilkin Ramos. Sandber Pimentel recibió boleto y fue sustituido por Magneuris Sierra, quien avanzó a segunda por lanzamiento descontrolado y se robó la tercera. Tras transferencia a Miguel Bleis, Harold Ramírez bateó para doble matanza, jugada que permitió a Sierra anotar la carrera del empate.

Por las Águilas, J. C. Escarra bateó de 3-1, dos empujadas y tres boletos recibidos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today