Salvador Holguín teme por la vida de Tolentino

El periodista y empresario de la comunicación Salvador Holguín expresó su profunda preocupación por la seguridad de Ramón Tolentino, al considerar que la manera en que enfrenta públicamente a presuntos delincuentes podría poner en peligro su vida.

Durante una entrevista concedida a Graymer Méndez para el programa Casi Personal, Holguín advirtió que Tolentino ha asumido responsabilidades que corresponden a las autoridades judiciales y policiales, al utilizar su espacio de comunicación para señalar a personas vinculadas con hechos delictivos.

“Es un error muy grave que le puede costar la vida. Estoy muy preocupado con esa ruta que ha cogido mi hijo, Ramón Tolentino”, manifestó Holguín, quien recordó que fue su mentor durante los primeros años de su trayectoria en los medios.

El director de Hilando Fino TV sostuvo que, aunque reconoce el talento y la labor comunicacional de Tolentino, considera que se ha involucrado en situaciones de alto riesgo al confrontar directamente a personas señaladas por actividades criminales.

“Él no es fiscal, no es procurador, no es jefe de la Policía ni militar, y tampoco es juez para juzgar a nadie”, expresó, al insistir en que el comunicador debe actuar con mayor prudencia para preservar su integridad.

Holguín también manifestó que la exposición pública de Tolentino ha afectado su tranquilidad y privacidad, al tiempo que consideró que Santiago Matías, a través de su plataforma Alofoke Media Group, debería contribuir a protegerlo y evitar que continúe exponiéndose a situaciones peligrosas.

En otro momento de la conversación, el periodista recordó que fue quien abrió las puertas de Hilando Fino TV a Tolentino, acompañándolo en su formación profesional, desarrollo de imagen y crecimiento dentro de la comunicación.

Asimismo, destacó que mantiene una relación de afecto y respeto con el comunicador, a quien definió como una persona agradecida que reconoce a quienes contribuyeron con su desarrollo profesional.

Finalmente, Holguín recomendó a Tolentino manejar con mayor cautela sus denuncias y confrontaciones públicas, al considerar que su permanencia en los medios y, sobre todo, su seguridad personal dependen de encontrar un equilibrio entre el ejercicio periodístico y la prudencia.

La entrevista forma parte de una de dos entregas del programa Casi Personal, conducido por Graymer Méndez y transmitido los sábados a las 7:00 de la noche por VTV, canal 32.

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