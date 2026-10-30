Toque de queda para menores en ciudad de Yonkers; residien miles familias dominicanas

NUEVA YORK.- El alcalde de la ciudad de Yonkers, Mike Spano, anunció que la Policía impondrá un toque de queda para menores de 16 años la noche de Halloween, este sábado 31.

En esta ciudad residen miles de familias dominicanas, entre otras etnias. “Halloween es una noche especial para los niños y un momento lleno de imaginación, emoción y la alegría de estar juntos”, dice el alcalde.

“Nuestro toque de queda nocturno para jóvenes, vigente desde hace mucho tiempo, es solo una de las maneras en que ayudamos a proteger nuestros vecindarios y permitimos que las familias disfruten de la noche con tranquilidad”, precisa.

“Nuestros agentes estarán presentes en todo Yonkers la noche de Halloween, manteniendo una presencia visible en nuestros vecindarios y ayudando a garantizar una velada segura para todos”, declaró el Comisionado de Policía, Christopher Sapienza .

El toque de queda será implementado para los niños de 11 años o menos deben estar en casa antes de las 10:00 p.m. Entre 12 y 13 años antes de las 10:30 p.m. Entre 14 y 16 años antes de las 11:00 p.m. Además, el Código Municipal contempla una multa de 25 dólares por infringir la disposición.

Las excepciones incluyen: Acompañado por uno de sus padres o tutor legal. Para realizar un recado con permiso de los padres, con previo aviso a la División de Asuntos Comunitarios de la Policía llamar al 914-377-7293

Media hora después de la finalización de clases, actividades religiosas y espectáculos públicos de voluntarios, no más tarde de las 12:30 a. m., a menos que la organización anfitriona notifique a la policía con 24 horas de anticipación.

Quienes infrinjan el toque de queda serán llevados a la comisaría de Policía más cercana y se notificará a sus padres o tutores legales. Para obtener más información comuníquese con el Departamento de Policía al 914-377-7923.

La ciudad de Yonkers es la tercera ciudad más grande del estado de NY y la más grande del condado de Westchester, y cuenta con más de 40 barrios suburbanos vibrantes y diversos. Es una de las ciudades más seguras de su tamaño en Estados Unidos.

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