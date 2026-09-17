Challenge Popular consolida diez años de aporte al talento emprendedor universitario

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano celebró la décima edición del Challenge Popular, su maratón de cocreación de ideas dirigida a estudiantes universitarios. La iniciativa fue concebida para conectar el conocimiento académico con desafíos reales de la sociedad y fomentar el desarrollo de soluciones mediante la tecnología, fortaleciendo la vinculación entre la academia y el sector empresarial.

Durante estos diez años, el programa ha reunido a 4,399 jóvenes de más de 20 universidades y distintas provincias del país, entre ellas Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Barahona, Cotuí y La Romana.

Más de 460 participantes alcanzaron la fase final de la competencia y 142 jóvenes fueron galardonados por la calidad, innovación e impacto de sus propuestas, muchas de las cuales han sido adoptadas por la organización financiera.

En ese período, el Challenge Popular también ofreció aproximadamente 2,150 horas de mentoría y acompañamiento especializado, gracias a la participación de 84 expertos.

Conectar el conocimiento con los desafíos reales

En esta décima edición de la competencia participaron 39 estudiantes de 7 universidades. Un total de 10 grupos finalistas pasaron a la fase final, donde tuvieron que presentar sus propuestas a un jurado compuesto por ejecutivos de diversas áreas del Popular y, como jurado externo, la señora María Waleska Álvarez, presidenta ejecutiva de NAP del Caribe y miembro del Consejo de Administración de Qik Banco Digital Dominicano.

La ceremonia de premiación de la décima edición, encabezada por el señor Christopher Paniagua, concluyó con el reconocimiento a los equipos cuyas propuestas obtuvieron las mejores valoraciones del jurado dentro del reto planteado. Este año el Challenge Popular estuvo enfocado en explorar el potencial de la inteligencia artificial para convertir ideas en aplicaciones prácticas.

El primer lugar correspondió al equipo del proyecto Compás, de UNIBE, integrado por Healy Santos, Jinnie Soto, Luis Alejandro Muñoz Castillo y Luis Aníbal Sánchez Liranzo, cuyos integrantes recibieron un premio de RD$330,000. Se trata de una solución de inteligencia financiera para que los microempresarios entiendan la salud de su negocio.

El segundo puesto fue obtenido por Popular sin Barreras, de la UASD, integrado por Carol Matos, Franny Pérez, Mayelin Nahomy Salas de los Santos y Raymeri Mejía de León, quienes recibieron un premio de RD$295,000. Esta propuesta es un módulo de accesibilidad a los servicios financieros para adultos mayores y personas con dificultades de visión.

En tanto, el proyecto CREA+, de uno de los grupos de universitarios de INTEC, obtuvo el tercer lugar. Este equipo estuvo conformado por Frederick Tejeda, Geraldine Hernández, Grecia de Castro Pumarol e Ishell Peña Cubilete, quienes recibieron RD$265,000. Se trata de una plataforma que mide y aconseja a los profesionales creativos de la economía naranja los pasos necesarios para fortalecer sus negocios.

El jurado también otorgó menciones especiales a los equipos de los proyectos Radar y Salud Financiera, ambos representantes de la UNPHU y enfocados en robustecer la educación financiera de los clientes. El equipo Radar estuvo integrado por Mariabny Maleno, Noel Francisco Suncar, Paola Esmeralda y Paola Rosmery Polanco Frías; en tanto, el de Salud Financiera contó con la participación de Daniel de Jesús Jiménez, Jade Elizabeth, Luis A. y Luis Eduardo Terrero. Los equipos distinguidos con mención especial recibieron RD$195,000 cada uno.

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