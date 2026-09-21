Presidente Abinader encabeza dos actos entre dominicanos en NY

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader asistió este domingo a dos actividades en esta ciudad junto a la comunidad dominicana. La primera se realizó en horas de la tarde en la sede consular de Manhattan, ubicada en el 1501 de Broadway, esquina calle 43, donde el mandatario encabezó la entrega del pasaporte biométrico.

El primer pasaporte fue entregado a la familia Valdez García, con lo que quedó formalmente iniciado el servicio para la comunidad dominicana en el exterior. El pasaporte actual seguirá vigente hasta su fecha de expiración, por lo que no será necesario cambiarlo antes de su vencimiento.

Entre los beneficios del nuevo documento destacan un chip de seguridad de última tecnología, acceso directo a los autogates en aeropuertos de la República Dominicana sin necesidad de registro previo, y un seguro de repatriación con cobertura de hasta 9.000 dólares en caso de fallecimiento en el extranjero.

En el Consulado dominicano en NY se confeccionarán los pasaportes destinados a los demás consulados de la RD en Estados Unidos, Canadá y México. El nuevo documento tendrá un costo de 200 dólares en el exterior y será por 10 años; a la tasa actual del dólar, equivale aproximadamente a 11.800 pesos dominicanos.

La segunda actividad se llevó a cabo en el Lehman College, en el Bronx, con la asistencia de unos mil quisqueyanos. Allí, el mandatario encabezó un acto del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior, que dirige Celinés Toribio, en el cual se reconoció a 14 dominicanos destacados en diversas áreas en EE. UU., como salud, educación, tecnología, negocios, arte, seguridad, servicio público y trabajo comunitario.

Entre los homenajeados figuran el oficial de policía Gypsy Pichardo, el médico Wilson Arismendy Quezada, la empresaria Bernarda Rodríguez, la especialista en salud pública Yraida Aponte, la ejecutiva Mayra Serafina Linares, el profesional de tecnología Jorge Ulloa y la doctora Yohanna Olivo.

También fueron reconocidos el empresario Carlos Elpidio Herrera, la actriz y empresaria Lorena Jorge, el militar Alfonso Geomar Matos Mesa, el médico Agustín Apolinar Rojas, la servidora pública Wendy Arelis Mesa Grullón, la maestra y escritora Berkis Contreras Suriel y la ejecutiva comunitaria Ertuania Jorge Ghosh.

Acompañaron al mandatario la primera dama, Raquel Arbaje; el canciller Víctor Ito Bisonó; Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX; el senador por Espaillat, Carlos Gómez; y Alberto Caminero, Director de Prensa del Presidente.

Asimismo, los cónsules dominicanos en Nueva York, Nueva Jersey y Montreal, Jesús Chú Martínez, José Santana y Lucilo de los Santos, respectivamente. Además, estuvieron presentes el diputado de Ultramar Cirilo Moronta; el exfuncionario electo en NY y exdirector de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado, Guillermo Linares.

Los altos dirigentes del PRM-NY John Sánchez, director del INDEX-NY y secretario general, Rafaela Gómez, Aris Guevara, Luis Emilio Ducasse, Elida Almonte, y Eustaquia Sánchez, entre otras personalidades. Al finalizar la actividad se ofreció una cena, acompañada de jugos y refrigerios.

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