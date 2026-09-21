JCE hará operativo móvil de cedulación en Atlantic City, Nueva Jersey

NUEVA JERSEY.- La Junta Central Electoral (JCE) realizará dos operativos móviles de cedulación en la ciudad de Atlantic City, en este estado, los próximos martes y miércoles, 22 y 23, para entregar y renovar el documento de identidad.

Las actividades se llevarán a cabo en Unite Here Local 54, ubicado en el 1014 de la Avenida Atlantic, desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con el propósito de acercar este servicio a la comunidad dominicana residente en esta localidad, se informó.

No es necesario esperar el mes de cumpleaños para realizar la renovación. Para obtener el nuevo documento, se debe presentar la cédula anterior, si se tiene, o el pasaporte dominicano vigente.

También se podrá requerir el acta de nacimiento en caso de solicitarla por primera vez o si las autoridades la necesitan para validar datos. El proceso de renovación de la nueva cédula es gratuito.

El cónsul dominicano en NY, Jesús -Chú- Vásquez, informó recintemente que para “la instalación de cualquier oficina gubernamental extranjera en territorio estadounidense se requiere la autorización previa del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

“Ningún gobierno extranjero puede establecer oficinas de servicios públicos de manera independiente sin la autorización correspondiente”. “Una vez que el Departamento de Estado otorgue los permisos correspondientes, la JCE podrá ampliar sus servicios e instalar oficinas en diferentes localidades”, precisó.

El 1 de abril de 2027 será la fecha límite establecida por la JCE para que el formato antiguo de la cédula quede completamente inhabilitado. Por esta razón, el organismo electoral está llevando a cabo operativos móviles de cedulación en distintas localidades del exterior.

Para conocer los requisitos y servicios relacionados con la nueva cédula, se puede visitar la página oficial de la JCE = https://jce.gob.do/Servicios- y-Requisitos-de-Cedulacion

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