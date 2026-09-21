Protestan en NY durante acto presidido por el presidente Abinader

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos protestaron la tarde de este domingo frente a Lehman College, en El Bronx, mientras el presidente Luis Abinader presidía un acto del INDEX para reconocer a 14 dominicanos que se han destacado en distintas áreas en los Estados Unidos.

Entre las organizaciones participantes en la protesta figuraron “Acción Rápida NY”, “Somos Pueblo USA”, “Tamos Jarto” y “Unión Cívica”.

Durante la jornada se registraron intercambios de consignas entre los manifestantes, simpatizantes del partido de gobierno y algunos funcionarios presentes. Una patrulla policial permaneció en el área durante todo el tiempo que duró la manifestación.

No se reportaron incidentes, más allá del cruce de expresiones entre los manifestantes y seguidores del presidente Abinader.

Los organizadores afirmaron que sus reclamos trascienden al gobierno de turno y aseguraron que la comunidad dominicana residente en el exterior continuará exigiendo atención a sus necesidades y respeto a sus derechos.

Los participantes señalaron que situaciones similares se han producido durante gobiernos anteriores, mencionando los periodos de Danilo Medina y Leonel Fernández, cuando también se realizaron manifestaciones en su contra.

Ante la presencia de los manifestantes en la entrada principal, ubicada en Bedford Park Boulevard, el mandatario ingresó al recinto universitario por un acceso alterno, a eso de las 5:40 p.m.

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