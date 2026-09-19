Primicias septiembre 2026, Temas Económicos y Bancarios, Alzas en precios del petróleo golpean países no productores del crudo, incrementos en precios internos de los combustibles, Presupuesto General 2027 genera gran debate

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Las alzas en los precios de los combustibles, repudio de diferentes organizaciones a esas alzas, el fraude millonario que le hicieron al Banco BHD, la muy importante transición energética para reducir la dependencia de derivados del petróleo, incrementos costosos en los precios del petróleo, la necesidad de derrotar el fraude eléctrico, críticas porque el gobierno no redujo el precio de los combustibles cuando el precio del barril del petróleo estuvo por debajo de 60 dólares, el impuesto a la energía solar a proyectos de uno a diez kilovatios, medida repudiada por amplios sectores, la manipulación de medidores eléctricos para el robo de energía, alzas en dólares en el quintal de café, Puerto Plata con una moderna planta de valorización de residuos sólidos y relleno sanitario, Temas Económicos y Bancarios en el país y en el mundo, la celebración de Expo- Acero en Santiago de los Caballeros, la batalla para preservar el arroz dominicano, la visita del presidente Luis Abinader al proyecto Punta Bergantín en Puerto Plata, el gran respaldo al combate de los depredadores ambientales, el proyecto de presupuesto general de la nación en el 2027 generando debates, la prolongada sequía afectando la ganadería en Puerto Plata, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y su impacto local, el comercio enfrentando la competencia desleal de negocios chimos, las alzas en los precios de los combustibles complicando los costos en el transporte, gastos de la clase media y productores del agro, la necesidad de quitarle presión a los tantos problemas que afectan la nación, son temas económicos en República Dominicana y el mundo en Primicias.

ECONOMIA

El galón de gasolina Premium, vendido a RD$ 350.00

La inteligencia artificial, tema de moda en el mundo

La celebración de Expo-Acero 2026 en Santiago de los Caballeros

El encuentro de líderes de tecnología e innovación de la Embajada de Estados Unidos

La conspiración internacional contra el arroz dominicano

La visita del presidente Luis Abinader al proyecto Punta Bergantín en Puerto Plata

El cierre del estrecho de Ormuz disparando la crisis mundial en los combustibles

El economista NG Cortiñas considerando que el pueblo dominicano pagará los efectos del alza en

la tasa de interés en Estados Unidos

Los otros tres mil millones que anunció la Comisión Europea para Ucrania

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dice que el presupuesto 2027 se sustenta con

endeudamiento y bases financieras cuestionables

El taque de Irán a un buque petrolero

El país adaptando su producción de cacao a las nuevas normas de la Unión Europea

La enérgica posición del comercio dominicano combatiendo la expansión del comercio chino y la

competencia desleal

Apagón general en Cuba, es el número ocho afectando a esa nación caribeña

El presidente Lula Da Silva opinando que prohibir las apuestas deportivas no acabará con el fútbol

en Brasil

La prolongada sequía que castiga a la producción ganadera en Puerto Plata

El sorpresivo incremento de nueve pesos en la gasolina Premium y el gasoil óptimo

El presupuesto general de la nación 2027 por más de dos billones de pesos

Del trato especial que solicita al arroz dominicano que solicita la Fuerza del Pueblo al gobierno de

Estados Unidos

PLANTA DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO EN PUERTO PLATA

La infraestructura transforma el espacio que durante más de cuatro décadas funcionó como vertedero a cielo abierto y establece un nuevo modelo para el manejo de residuos sólidos en la provincia.

Después de más de cuatro décadas de operación del vertedero a cielo abierto de la provincia, Puerto Plata cuenta desde este viernes con una moderna Planta de Valorización de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario, una infraestructura concebida para transformar el manejo de los desechos mediante procesos de valorización, reciclaje y disposición final técnicamente controlada. La obra fue inaugurada durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader.

Desarrollada por la empresa Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., la infraestructura está ubicada en Maggiolo, Cofresí, en el espacio donde durante más de cuatro décadas funcionó el vertedero a cielo abierto de Puerto Plata. El proyecto, con una inversión 100 % privada de aproximadamente RD$1,600 millones, cuenta con el acompañamiento del Fideicomiso DO Sostenible y ha sido concebido para atender las necesidades de disposición de residuos sólidos de la provincia.

El acto reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector empresarial, inversionistas y miembros de las comunidades, con la presencia de Mario Heinsen, presidente de JMC Power Recycling, y miembros de la familia Camps, accionistas de la empresa, junto a otros representantes vinculados al proyecto.

José Antonio Acebal Doorly, principal inversionista del proyecto, destacó la confianza depositada en JMC Power Recycling para asumir el manejo de los residuos sólidos de la región y resaltó el compromiso de la empresa con una solución moderna, sostenible y de largo plazo para Puerto Plata.

Acebal Doorly explicó que la infraestructura fue diseñada con sistemas de ingeniería y protección ambiental que incluyen el manejo y tratamiento de lixiviados, captación y control de biogás y monitoreo permanente de las aguas subterráneas, emisiones y otros parámetros ambientales.

El empresario también destacó el componente de valorización de la instalación y resumió el propósito del proyecto al señalar: “No venimos solo a enterrar basura. Vinimos a transformarla”, en referencia a los procesos que permitirán recuperar materiales reciclables y reducir la cantidad de residuos destinados al relleno sanitario.

La iniciativa contempla, además, la generación de más de 500 empleos directos y una cantidad similar de empleos indirectos, de acuerdo con lo informado por Acebal Doorly durante el acto.

PARCELEROS DENUNCIAN INVASIÓN Y DEPREDACIÓN EN TERRENOS DEL IAD Y «PIDEN FORTALECER MEDIO AMBIENTE EN LA ROMANA

Advierten sobre tala de árboles, fabricación de carbón y presunta venta ilegal de terrenos del Proyecto 476 del IAD

Varias asociaciones de parceleros y transportistas de El Gato, La Noria, Villa Hermosa, denunciaron una invasión progresiva de terrenos pertenecientes al Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el Proyecto 476 del Instituto Agrario Dominicano, donde, según afirmaron, se estarían produciendo tala indiscriminada de árboles, fabricación de carbón y presuntas operaciones de venta de terrenos del Estado por personas que no demostrarían derechos legales sobre esas propiedades.

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