Alcaldía del DN conmemora el Día Internacional de la Limpieza de Playas interviniendo playa San Gil y cañada en Arroyo Hondo

Fueron extraídas alrededor de 600 fundas de desechos, siendo en su mayoría de plásticos

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, junto a otras entidades, conmemoró el Día Internacional de la Limpieza de Playas realizando una intervención en la playa del Fuerte San Gil y la cañada de Arroyo Hondo, específicamente en el sector El Ducado.

Durante dos días de limpieza estuvieron presentes representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), Cuerpo Especializado de Control de Combustible (CECCOM), Aura Global Wellness y representantes de juntas de vecinos.

La directora de Gestión Ambiental de la Alcaldía del Distrito Nacional, Milagros Mercedes, resaltó que este tipo de acción se lleva a cabo para contribuir al medioambiente y concientizar a la población de que haga una mejor disposición de los plásticos.

“Por instrucción de nuestra alcaldesa Carolina Mejía, hoy estamos llevando a cabo una limpieza aquí en la cañada de Arroyo Hondo, sector El Ducado, y ayer en la playa San Gil”, dijo Mercedes.

El coronel Julio Burgos, del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), expresó la importancia de que el pueblo dominicano conozca el decreto 233-17 que declara el Día Nacional de Limpieza el tercer sábado de septiembre.

“Que este mensaje sea de educación, que la gente no tire residuos en los barrios y cañadas que llegan a los ríos y luego impactan espacios preciosos como este”, señaló Burgos al finalizar la limpieza de la playa San Gil.

El coronel Agustín Jiménez, en representación del general de brigada Orlando Jerez del Cuerpo Especializado de Control de Combustible (CECCOM), manifestó que es preocupante el ver cómo se encuentra la zona costera, pero destacó que para erradicar el problema, la conciencia debe iniciar desde la familia.

De su parte, Nelson Rosario, miembro de la Junta de Vecinos El Ducado, agradeció la pronta respuesta por parte de la alcaldía para dar solución a la acumulación de cientos de plásticos y el hedor que emanaba de los mismos por reposar en el agua de la cañada de Arroyo Hondo.

Solo en la playa del Fuerte San Gil se logró colectar 259 fundas de residuos sólidos, de las cuales 61 fundas fueron solo de botellas y plásticos que separamos para ser reutilizados en inmobiliarias urbanas.

El Día Internacional de la Limpieza de Playas se conmemora cada tercer sábado de septiembre como una oportunidad para promover el cuidado de los ecosistemas marinos y crear conciencia sobre la necesidad de reducir la contaminación, especialmente la causada por los plásticos.

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