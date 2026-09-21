Igor Rodríguez: “RD registra 585,363 operaciones aéreas en los últimos tres años”

Santo Domingo.– El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó que la República Dominicana registra 585,363 operaciones aéreas durante los últimos tres años, movimiento que ha permitido transportar a más de 50 millones de pasajeros, reflejando el crecimiento sostenido de la actividad aeronáutica nacional.

Rodríguez Durán explicó que en 2024 se registraron 212,023 operaciones aéreas, mientras que en 2025 la cifra alcanzó las 217,620. En tanto, al corte de agosto de 2026, se contabilizan 155,720 operaciones, de acuerdo con las estadísticas del sector.

“Hoy somos un referente en toda la región, porque durante la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader se ha realizado una importante inversión en equipos y en la capacitación de nuestros técnicos, muchos de ellos con décadas de experiencia en sus respectivas áreas”, afirmó el director general del IDAC.

El funcionario destacó que la aviación civil genera un importante dinamismo para la economía dominicana, por lo que el IDAC mantiene una gestión enfocada en el cumplimiento riguroso de cada proceso y en el mejoramiento continuo de sus capacidades.

Rodríguez Durán anunció además que para 2027 entrará en operaciones el noveno aeropuerto internacional de la República Dominicana, ubicado en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales. Señaló que el IDAC trabaja en la adquisición e instalación del equipamiento necesario para esta nueva terminal aérea, que contribuirá al desarrollo de la región Enriquillo.

“Esta terminal aérea está llamada a transformar la calidad de vida de la gente de toda la región Enriquillo, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico, turístico y social de sus comunidades. Desde el IDAC continuaremos trabajando para garantizar que la expansión de la aviación civil dominicana esté acompañada de los más altos estándares de seguridad operacional”, expresó Rodríguez Durán.

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