Conmueve a dominicanos en Long Island muerte de padre apuñalado más de 40 veces por su hijo

NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en Long Island, a unos 60 kilómetros del Alto Manhattan, manifestaron sentirse conmocionados por la atroz muerte de un padre a manos de su hijo, quien presuntamente le ocasionó más de 40 puñaladas mientras la víctima pedía auxilio desesperadamente.

La Policía informó que Sage Arias-Brown, de 33 años, apuñaló sin piedad a su padre, Edward Brown, de 69 años, la semana pasada en un apartamento ubicado en Mastic, Long Island.

Los operadores escucharon cuando la víctima exclamó: “¡Mi hijo me está matando a puñaladas!”, antes de dejar de hablar tras recibir múltiples estocadas en el torso, el pecho y el cuello.

Cuando llegaron los paramédicos, el hombre fue trasladado a un hospital donde posteriormente fue declarado muerto. Una hora después, el presunto agresor fue detenido por la Policía.

Arias-Brown fue acusado formalmente de asesinato en segundo grado y enfrenta una pena de 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable. Su defensa señaló que el acusado tiene antecedentes de problemas de salud mental. El fiscal de distrito Tierney declaró: “los hechos de este caso son desgarradores”.

Entre los dominicanos que expresaron su consternación figuran Andrés Matos, Claudio Papaterra, Josefa de los Santos, María Calcaño, Hugo Sierra, Melanio Rosario, Miguel Bautista y Héctor Luna, entre otros.

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