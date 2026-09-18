Asociación Cibao destaca oportunidades y desafíos de la Inteligencia Artificial para el periodismo

República Dominicana.- El impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el ejercicio periodístico fue el eje del encuentro anual con representantes de medios de comunicación de Asociación Cibao, donde el especialista Renato R. González Disla analizó las oportunidades que ofrecen estas tecnologías para la investigación y producción de contenidos, así como los desafíos que plantean para la verificación y la credibilidad de la información.

Con el tema “Inteligencia artificial, ética y credibilidad periodística: cómo utilizar la IA para investigar, verificar y producir contenidos”, González Disla explicó cómo estas tecnologías pueden ampliar las capacidades de los profesionales de la comunicación para procesar grandes volúmenes de información, construir cronologías, identificar personas y organizaciones, establecer relaciones entre acontecimientos, resumir documentos y apoyar la contrastación de fuentes.

Como parte de la jornada, presentó demostraciones prácticas de herramientas de Google aplicables a la investigación periodística, entre ellas Pinpoint, para procesar y organizar grandes cantidades de documentos, y Gemini Notebook, orientada al análisis y elaboración especializada de contenidos a partir de información seleccionada por el periodista.

El especialista también advirtió sobre riesgos como las denominadas “alucinaciones”, mediante las cuales los modelos de lenguaje pueden generar información falsa o no verificada con apariencia de veracidad, así como sobre los sesgos y la necesidad de mantener rigurosos procesos de verificación.

Uno de los principales mensajes de la conferencia fue que la IA debe utilizarse como asistente del periodista y no como sustituto de su criterio profesional. Aunque estas tecnologías pueden ampliar la capacidad para buscar, organizar y analizar información, la verificación de los hechos, la interpretación del contexto y la responsabilidad editorial deben permanecer bajo supervisión humana.

En este contexto, José Luis Ventura, presidente ejecutivo de Asociación Cibao, destacó el papel de la prensa en la trayectoria de la entidad y la importancia de fortalecer los vínculos con el ecosistema informativo.

“Durante estos 64 años, los medios de comunicación han sido aliados fundamentales en nuestra trayectoria institucional. Han acompañado de cerca nuestra evolución, han contribuido a proyectar nuestros mensajes, participando en las conversaciones relevantes del país y han sido parte importante de la reputación que hemos construido”, afirmó Ventura.

Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios, destacó durante su intervención en la actividad en Santiago, el crecimiento de los activos de la entidad superando los RD$116,614 millones y una cartera hipotecaria de RD$45,092 millones al cierre del primer semestre del año.

En este sentido, Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad, afirmó que, con estos encuentros, Asociación Cibao reafirma su compromiso de servir como una fuente de información confiable. Asimismo, reconoció a la prensa como un actor clave para el desarrollo económico y social del país y como facilitadora de conversaciones relevantes para la sociedad.

La actividad, celebrada en Santo Domingo y Santiago, reunió a periodistas, directores de medios, comunicadores, líderes de opinión y otros profesionales vinculados al sector, como parte de las iniciativas que Asociación Cibao desarrolla para promover el conocimiento y la actualización frente a las nuevas tendencias que impactan el ejercicio periodístico.

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