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Turismo

Puerto Plata se prepara para una ocupación hotelera de 96.1% en Semana Santa

PRIMICIAS DIGITAL31 de marzo de 2026
7 1 minuto de lectura

Puerto Plata, RD – Puerto Plata registra una destacada ocupación hotelera durante la Semana Santa, alcanzando un promedio general de 96.1%, según datos proporcionados por los departamentos de ventas y mercadeo de los principales hoteles del destino.

Los principales establecimientos hoteleros del destino, como Hodelpa, Viva Wyndham, Gran Ventana, Blue Bay, Casa Marina, Marien, Senator, Lifestyle Holidays e Iberostar, reportan elevados niveles de ocupación, evidenciando la sólida demanda de Puerto Plata en esta temporada.

Se prevé, además, un importante dinamismo en zonas clave como Sosúa, Cabarete, Maimón y el municipio de Puerto Plata, donde se espera un alto flujo de visitantes. Este comportamiento impactará positivamente la oferta complementaria del destino, incluyendo restaurantes, excursiones, actividades acuáticas y comercios locales, consolidando una experiencia integral para quienes eligen la costa norte durante la Semana Mayor.

Estos resultados reflejan el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad de Puerto Plata como destino turístico. La alta ocupación en Semana Santa no solo evidencia la confianza del mercado, sino también el compromiso continuo con la calidad, la diversificación de la oferta y la sostenibilidad del destino.

Este desempeño reafirma el posicionamiento de Puerto Plata como uno de los destinos preferidos del país para el turismo interno y receptivo durante la Semana Santa.

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PRIMICIAS DIGITAL31 de marzo de 2026
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