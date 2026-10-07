PROPINAN OTRO GOLPE AL INTERVENIR NARCOLANCHA CON DOS HOMBRES A BORDO Y 389 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- Dentro del firme compromiso del Gobierno Dominicano de mantener una lucha sin tregua contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público, apoyados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG) la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el servicio de Guardacostas Holandes, intervinieron otra narcolancha con un cargamento de 389 paquetes de presunta cocaína en una operación conjunta desplegada en las costas de Baní, provincia Peravia.

Las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres tras recibir informes de inteligencia sobre la presencia sospechosa de una embarcación movilizándose hacia las costas dominicanas, desplegaron una amplia labor de coordinación y seguimiento en tiempo real para neutralizar la lancha y capturar a sus ocupantes.

Tras el despliegue operacional que duró poco más de 12 horas, las unidades operativas y de reacción, lograron intervenir la embarcación (tipo Go fast) de 23 pies de eslora a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas de las costas del referido municipio, equipada con dos potentes motores fuera de borda.

Al abordar e inspeccionar la embarcación, fueron capturados dos ciudadanos dominicanos que operaban la lancha. En su interior se incautaron 15 pacas conteniendo 389 paquetes de presunta cocaína, minuciosamente embalados con cinta transparente y rotulados con diferentes logos característicos de estas redes criminales.

Las unidades actuantes en la operación ocuparon ademas, un dispositivo GPS, siete garrafones y dos tanques para el uso de combustible, un paquete de pastillas de color naranja, entre otras evidencias vinculantes con la investigacion.

«Con este operativo, las fuerzas de seguridad asestaron un nuevo golpe a la logística del narcotráfico marítimo en el litoral sur de la República Dominicana, una acción firme y contundente que evidencia el impacto de la inteligencia conjunta y la cooperación internacional constante para frenar las operaciones de estas estructuras criminales en la región.”

La DNCD resalta el apoyo constante del Gobierno Central, así como de la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia del Estado y los aliados internacionales. Esta cohesión estratégica ha permitido interrumpir múltiples operaciones ilícitas, demostrando una alta capacidad operativa frente al crimen transnacional y consolidando el liderazgo de la República Dominicana en la región en el combate al narcotráfico.

Los detenidos están siendo entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia Pravia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los paquetes de la sustancia, una vez embalados en fundas de evidencias, fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

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