Primicias octubre 2026, actualidad nacional e internacional, temas impactantes, G-7 tratando de frenar alzas en precios de combustibles, el dólar y dinero más caro en RD, EEUU, OEA y RD enfrentando a Nicaragua, celebración de Consejo de Ministros en Ocoa, dominicanos contra invasión haitiana

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La temática de mayor impacto arrancando el mes de octubre de 2026, la celebración del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader en San José de Ocoa, el escándalo de que el 99% de los motociclistas conduce sin licencia, el sometimiento de la Comisión Nacional delos Derechos Humanos (CNDH) por las “ejecuciones extrajudiciales”, al Estado por la congelaciónde los precios de los combustibles más demandados por los dominicanos y dominicanas, eldeterioro democrático de Nicaragua provocando el retiro de la embajada dominicana en

Nicaragua, la reapertura del consulado dominicano en Venezuela, la prohibición a la selección defútbol de Haití jugar en el país, la yola que zozobró en altamar con dominicanos y haitianos, sólo el

1.5% de motocicletas está regularizada, el respaldo del presidente Luis Abinader a la decisión de

vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en la nación, el país invadido por los haitianos, un haitiano apresado en San Cristóbal por la muerte de una mujer en San Cristóbal, el impulso deuna coalición opositora para las elecciones municipales y congresuales en 2028, según elingeniero Héctor Guzmán; la Organización de Estados Americanos (OZEA) reclamando elecciones

en Nicaragua, nueve mil soldados enviados por el presidente Donald Trump a Irán, advirtiendonuevos ataques, la continuación de la migración de venezolanos, Estados Unidos enfrentando la“dictadura de Nicaragua” por vetar a su nueva embajadora, alama por los tantos muertos ensupuestos intercambios de disparos, el incremento en la tasa del Banco Central amenazando con

golpear el bolsillo de los dominicanos, es la temática que domina iniciando octubre 2026 en República Dominicana y el mundo.

Gobierno inicia remozamiento integral del Teleférico de Puerto Plata



Otros temas:

La inauguración de obras en Santiago por el presidente Luis Abinader

El nuevo modelo de patrullaje policial en La Altagracia

El bombardeo de Rusia a viaductos de Ucrania

El papa rezando por la paz en Cuba, Ucrania, Venezuela y Oriente Medio

La muerte de dos supuestos delincuentes en alegados enfrentamientos a tiros en Villa Duarte,

Santo Domingo Este, y San Cristóbal

El abogado Fernando Langa resaltado para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia

La vicepresidenta Raquél Peña instando a evitar fricciones en el PRM

Las aclaraciones de la Embajada de Haití tras un incidente tras un partido de fútbol en RD

Narciso Isa Conde hablando de una masacre policial en RD

El presidente Trump diciendo que es demasiado pronto para elecciones en Venezuela

Las elecciones locales en Perú protegidas por más de 57 mil policías

La amenaza de Putin a la OTAN

El obispo de La Altagracia, monseñor Castro Marte, instando a los jóvenes vinculados a delitos a

entregarse

Ucrania endureciendo su lucha contra Rusia

Los embarazos de adolescentes en RD

Cinco militares reconocidos por detener en Constanza a dos haitianos con más de RD$ 3 millones

El vicepresidente de Bolivia que denuncia que el gobierno gesta un plan montaje en su contra

para detenerlo

La exclusión de nuevo de CCN por la Casa Blanca de la cobertura de un viaje del presidente Donald

Trump

La Feria Internacional del Libro

La invitación del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, al papa León XIV a visitar República Dominicana

Lluvias, tronadas, ráfagas en el fin de semana

Rusia agresiva contra Europa

Las expresiones del ex presidente Danilo Medina sobre la reforma constitucional que impulsó el

presidente Luis Abinader en2024

La oposición celebrando en Nicaragua que la OEA reclame elecciones libres en esa nación

Kenny Grullón, víctima de la delincuencia y de robo, amordazado y tirado al suelo

La captura del presunto autor del asalto a Kenny Grullón

La situación sumamente difícil y de gran angustia que vivió la esposa y familia de Kenny Grullón

por un ataque delincuencial

La alta pobreza que denuncia un arzobispo de Buenos Aires

Vehículos de haitianos retenidos por la DIGESETT

La investigación policial sobre el asalto a Kenny Grullón

Un tiroteo en Los Ángeles

Una persona que dice no es haitiano y que se resistió a subir a un camión de Migración

La entrega del premio Adulto Mayor a Ellis Pérez en el Palacio Nacional

ECONOMIA

El alza en el dólar

Mas inflación

Dinero más caro

El reclamo de explicación del creciente subsidio a los combustibles

El incremento en el precio del cobre de RD

El impacto positivo de Expo Cibao 2026

Los RD$ 5 mil millones que reclama el comercio en crédito para reponer los inventarios por el

período navideño

La inversión en la modernización del teleférico de Puerto Plata

Los 16 mil visitantes con cuatro cruceros llegaron a RD

La recuperación de 600 vehículos robados que serían enviados a RD y África

Canadá anunciando un oleoducto y la reducción de la dependencia de Estados Unidos

Los 100 millones de barriles de petróleo liberados por el G7 para frenar los precios de los

combustibles

La lucha de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de un pago retroactivo

Las elecciones presidenciales en Brasil

Fernando Caamaño advirtiendo que el dinero de los trabajadores no puede tratarse como otro

negocio

La publicación de 28 auditorías por la Contraloría General de la República

Una sesión de la CEPAL en Santiago de los Caballeros

Nuevos proyectos turísticos en Samaná

El lanzamiento de una tarjeta comercial para pymes y empresas lanzada por el Banco de Reservas

y MasterCard

El Programa Fogones por Leña en San José de Ocoa

El llamado del ministro de Industria, Comercio y Mypymes, Sanz Lovatón, instando a la

preparación de trabajadores para empleos de mayor valor y tecnología

El incremento en la tasa de interés de referencia del Banco Central

La designación de Teófilo Quico Tabar en la Dirección de Juegos de Azar

Una embarcación donada por Estados Unidos al país con un costo de US$ 1.9 millones para

combatir crímenes transnacionales

Visited 1 times, 1 visit(s) today