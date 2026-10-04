Primicias octubre 2026, actualidad nacional e internacional, temas impactantes, G-7 tratando de frenar alzas en precios de combustibles, el dólar y dinero más caro en RD, EEUU, OEA y RD enfrentando a Nicaragua, celebración de Consejo de Ministros en Ocoa, dominicanos contra invasión haitiana
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La temática de mayor impacto arrancando el mes de octubre de 2026, la celebración del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader en San José de Ocoa, el escándalo de que el 99% de los motociclistas conduce sin licencia, el sometimiento de la Comisión Nacional delos Derechos Humanos (CNDH) por las “ejecuciones extrajudiciales”, al Estado por la congelaciónde los precios de los combustibles más demandados por los dominicanos y dominicanas, eldeterioro democrático de Nicaragua provocando el retiro de la embajada dominicana en
Nicaragua, la reapertura del consulado dominicano en Venezuela, la prohibición a la selección defútbol de Haití jugar en el país, la yola que zozobró en altamar con dominicanos y haitianos, sólo el
1.5% de motocicletas está regularizada, el respaldo del presidente Luis Abinader a la decisión de
vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en la nación, el país invadido por los haitianos, un haitiano apresado en San Cristóbal por la muerte de una mujer en San Cristóbal, el impulso deuna coalición opositora para las elecciones municipales y congresuales en 2028, según elingeniero Héctor Guzmán; la Organización de Estados Americanos (OZEA) reclamando elecciones
en Nicaragua, nueve mil soldados enviados por el presidente Donald Trump a Irán, advirtiendonuevos ataques, la continuación de la migración de venezolanos, Estados Unidos enfrentando la“dictadura de Nicaragua” por vetar a su nueva embajadora, alama por los tantos muertos ensupuestos intercambios de disparos, el incremento en la tasa del Banco Central amenazando con
golpear el bolsillo de los dominicanos, es la temática que domina iniciando octubre 2026 en República Dominicana y el mundo.
Gobierno inicia remozamiento integral del Teleférico de Puerto Plata
Otros temas:
La inauguración de obras en Santiago por el presidente Luis Abinader
El nuevo modelo de patrullaje policial en La Altagracia
El bombardeo de Rusia a viaductos de Ucrania
El papa rezando por la paz en Cuba, Ucrania, Venezuela y Oriente Medio
La muerte de dos supuestos delincuentes en alegados enfrentamientos a tiros en Villa Duarte,
Santo Domingo Este, y San Cristóbal
El abogado Fernando Langa resaltado para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia
La vicepresidenta Raquél Peña instando a evitar fricciones en el PRM
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El presidente Trump diciendo que es demasiado pronto para elecciones en Venezuela
Las elecciones locales en Perú protegidas por más de 57 mil policías
La amenaza de Putin a la OTAN
El obispo de La Altagracia, monseñor Castro Marte, instando a los jóvenes vinculados a delitos a
entregarse
Ucrania endureciendo su lucha contra Rusia
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Cinco militares reconocidos por detener en Constanza a dos haitianos con más de RD$ 3 millones
El vicepresidente de Bolivia que denuncia que el gobierno gesta un plan montaje en su contra
para detenerlo
La exclusión de nuevo de CCN por la Casa Blanca de la cobertura de un viaje del presidente Donald
Trump
La Feria Internacional del Libro
La invitación del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, al papa León XIV a visitar República Dominicana
Lluvias, tronadas, ráfagas en el fin de semana
Rusia agresiva contra Europa
Las expresiones del ex presidente Danilo Medina sobre la reforma constitucional que impulsó el
presidente Luis Abinader en2024
La oposición celebrando en Nicaragua que la OEA reclame elecciones libres en esa nación
Kenny Grullón, víctima de la delincuencia y de robo, amordazado y tirado al suelo
La captura del presunto autor del asalto a Kenny Grullón
La situación sumamente difícil y de gran angustia que vivió la esposa y familia de Kenny Grullón
por un ataque delincuencial
La alta pobreza que denuncia un arzobispo de Buenos Aires
Vehículos de haitianos retenidos por la DIGESETT
La investigación policial sobre el asalto a Kenny Grullón
Un tiroteo en Los Ángeles
Una persona que dice no es haitiano y que se resistió a subir a un camión de Migración
La entrega del premio Adulto Mayor a Ellis Pérez en el Palacio Nacional
ECONOMIA
El alza en el dólar
Mas inflación
Dinero más caro
El reclamo de explicación del creciente subsidio a los combustibles
El incremento en el precio del cobre de RD
El impacto positivo de Expo Cibao 2026
Los RD$ 5 mil millones que reclama el comercio en crédito para reponer los inventarios por el
período navideño
La inversión en la modernización del teleférico de Puerto Plata
Los 16 mil visitantes con cuatro cruceros llegaron a RD
La recuperación de 600 vehículos robados que serían enviados a RD y África
Canadá anunciando un oleoducto y la reducción de la dependencia de Estados Unidos
Los 100 millones de barriles de petróleo liberados por el G7 para frenar los precios de los
combustibles
La lucha de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de un pago retroactivo
Las elecciones presidenciales en Brasil
Fernando Caamaño advirtiendo que el dinero de los trabajadores no puede tratarse como otro
negocio
La publicación de 28 auditorías por la Contraloría General de la República
Una sesión de la CEPAL en Santiago de los Caballeros
Nuevos proyectos turísticos en Samaná
El lanzamiento de una tarjeta comercial para pymes y empresas lanzada por el Banco de Reservas
y MasterCard
El Programa Fogones por Leña en San José de Ocoa
El llamado del ministro de Industria, Comercio y Mypymes, Sanz Lovatón, instando a la
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El incremento en la tasa de interés de referencia del Banco Central
La designación de Teófilo Quico Tabar en la Dirección de Juegos de Azar
Una embarcación donada por Estados Unidos al país con un costo de US$ 1.9 millones para
combatir crímenes transnacionales