Primicias junio 2026, temas de actualidad en RD y el mundo

Marcelo Florián

(Redacción Central de Primicias)

La consigna de cárcel para las personas que lancen desperdicios en rios, playas, canales de riego, cañadas, aceras y otros lugares, mensaje que se expande en el país; el interés de los dominicanos en las ferias del mango en Baní, haitianos sin licencias en el negocio del motoconcho, el sargazo presente en el malecón capitaleño y otros puntos del país, Irán reclamando a Estados Unidos la liberación de activos congelados, las 893 muertes en accidentes de tránsito en en el país en este 2026, un candidato ultraderechista en Colombia en los titulares de la prensa internacional, las elecciones peruanas, la solidaridad del gobierno dominicano con las autoridades de Bolivia, las 34 mujeres muertas en lo que va de año en el país, la propuesta del senador Antonio Marte para que cierren el INTRANT y la DIGESETT, la libertad del piloto dominicano Nicolás Espinal, la tensión politica y social en Bolivia, la preocupación por el acelerado endeudamiento público, la visita del papa León XIV a España, son parte de los temas de actualidad en República Dominicana y el mundo.

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