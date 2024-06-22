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Primicias en tertulias, compartir, eventos, programas TV, recuerdos

PERIODICO PRIMICIAS22 de junio de 2024
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Primicias participa en importantes eventos, programas de televisión y recuerda actividades de importancia.

EN HABLANDO LA VERDAD, SU MUNDO TV

ALMUERZO DE SU MUNDO TV Y EL PERIODICO PRIMICIAS

COMPARTIENDO CON SAUL PIMENTEL, IMPORTANTE VOZ DEL PERIODISMO DOMINICANO

ENCUENTRO DE ADOPRON CON LA PRENSA HACE POCO

MANGOS DE LA RECIEN CELEBRADA FERIA DEL MANGO 2024, EN BANI

FERIA DEL MANGO 2024 EN BANI

TERTULIANDO EN CARREFOUR

COMPARTIENDO CON EULALIO ALMONTE RUBIERA, VOZ DEL PERIODISMO DOMINICANO

CON EL DOCTOR SANCHEZ CARDENAS, EX MINISTRO DE SALUD PUBLICA

 

 

CON DOMINGO BAUTISTA

CON RAFAEL ACEVEDO

 

 

COMPARTIENDO CON ADDIS BURGOS, PRESENTADORA DE NOTICIAS DE CDN CANAL 37

TERTULIA ESPERANCEÑA

RECUERDO DEL PROGRAMA SABADO DE CORPORAN

BOHEMIA A MIS MAESTROS

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