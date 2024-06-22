Primicias en tertulias, compartir, eventos, programas TV, recuerdos

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Primicias participa en importantes eventos, programas de televisión y recuerda actividades de importancia.
EN HABLANDO LA VERDAD, SU MUNDO TV
ALMUERZO DE SU MUNDO TV Y EL PERIODICO PRIMICIAS
COMPARTIENDO CON SAUL PIMENTEL, IMPORTANTE VOZ DEL PERIODISMO DOMINICANO
ENCUENTRO DE ADOPRON CON LA PRENSA HACE POCO
MANGOS DE LA RECIEN CELEBRADA FERIA DEL MANGO 2024, EN BANI
FERIA DEL MANGO 2024 EN BANI
TERTULIANDO EN CARREFOUR
COMPARTIENDO CON EULALIO ALMONTE RUBIERA, VOZ DEL PERIODISMO DOMINICANO
CON EL DOCTOR SANCHEZ CARDENAS, EX MINISTRO DE SALUD PUBLICA
CON DOMINGO BAUTISTA
CON RAFAEL ACEVEDO
COMPARTIENDO CON ADDIS BURGOS, PRESENTADORA DE NOTICIAS DE CDN CANAL 37
TERTULIA ESPERANCEÑA
RECUERDO DEL PROGRAMA SABADO DE CORPORAN
BOHEMIA A MIS MAESTROS