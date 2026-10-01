Entra en vigor en EE. UU. aumento del beneficio máximo mensual del SNAP; beneficiaría a dominicanos

NUEVA YORK.- Este jueves 1 de octubre entra en vigor en los Estados Unidos un aumento del beneficio máximo mensual del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, anteriormente llamado programa de cupones de alimentos.

Esta iniciativa brinda ayuda alimentaria a familias y personas de bajos ingresos, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente, en territorio estadounidense, donde residen 2,539,893 dominicanos, 36,4 millones de personas reciben el SNAP, entre ellas decenas de miles de quisqueyanos.

En NYC, donde viven cerca de 900 mil dominicanos, 1,613,318 neoyorkinos se benefician del programa, según el informe más reciente de la Administración de Recursos Humanos (HRA).

Por condado, se registran 586 mil beneficiarios en Brooklyn; 466 mil en El Bronx; 335 mil en Queens; 219 mil en Manhattan y 71 mil en Staten Island.

El beneficio máximo mensual para un hogar de una persona subirá de 298 a 306 dólares, mientras que un hogar de cuatro integrantes pasará de 994 a 1,023 dólares.

Para los hogares de cinco personas, el máximo será de 1,217 dólares; para seis personas, 1,463 dólares; para siete, 1,616 dólares; y para ocho, 1,841 dólares.

El monto específico que recibirá cada hogar depende de sus ingresos, el tamaño de la familia y las deducciones aplicables. En términos generales, el SNAP estima que los hogares destinan alrededor del 30% de sus ingresos netos a la compra de alimentos.

Los nuevos montos estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2027. En NYC, los centros del SNAP están ubicados en El Bronx: 1910 de la avenida Monterey, quinto piso, y 845 de la calle Barretto, planta B.

En Brooklyn: 1912 de la avenida Mermaid, primera y segunda plantas; 2400 de la calle Fulton, tercera y cuarta plantas; y número 2 de la calle George, primer piso.

En Manhattan: 2322 de la Tercera Avenida, tercer piso; 4055 de la Décima Avenida, planta baja; 132 W. de la calle 125 y 109 E. de la calle 16.

En Queens: 165-08 de la avenida 88, tercer piso, Jamaica; 32-20 de Northern Boulevard, segundo piso, entrada por la calle One Honeywell; y en la calle Beach 59, primer piso, Rockaway.

En Staten Island: 201 de la calle Bay, segundo piso. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

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