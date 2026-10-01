CTC y CEMED capacitan a militares y miembros de organismos de socorro en drones y nuevas tecnologías

Santo Domingo. – Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED), del Ministerio de Defensa, certificaron a 42 miembros de distintas instituciones que culminaron la segunda edición del Curso Integral de Tecnología Aplicada a Emergencias y Desastres, impartido en las instalaciones del CEMED.

El programa de formación incluyó los módulos de Introducción a la Ciberseguridad, Mantenimiento y Reparación de Drones (aeronaves no tripuladas), Comunicación Estratégica e Inteligencia Artificial, con el propósito de fortalecer las competencias tecnológicas del personal que participa en labores de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

La ceremonia de graduación contó con las intervenciones de la doctora Geanilda Vásquez, coordinadora general del Gabinete de Política Social; Isidro Torres, director general de los CTC; y el coronel César Nicolás Simé Ulerio, del Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor y director general del CEMED.

Durante su intervención, Vásquez destacó la vocación de servicio de los graduandos y su compromiso con la formación permanente. Valoró su disposición para adquirir nuevos conocimientos y señaló que la capacitación continua constituye una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

De su lado, Torres felicitó a los participantes por culminar satisfactoriamente esta etapa formativa y los exhortó a continuar ampliando sus conocimientos y habilidades. Asimismo, agradeció al CEMED por abrir sus puertas a los CTC y propiciar una alianza institucional que permite acercar la formación tecnológica a quienes tienen la responsabilidad de servir, proteger y responder ante situaciones de emergencia.

El director de los CTC destacó que esta iniciativa se corresponde con la visión del presidente Luis Abinader de ampliar las oportunidades de formación y promover una cultura de aprendizaje permanente. En ese sentido, afirmó que esta segunda edición constituye un punto de partida para nuevas acciones de colaboración, mediante las cuales los CTC continuarán fortaleciendo las capacidades tecnológicas de miembros de las instituciones vinculadas a la seguridad, la prevención y la respuesta ante emergencias.

Como parte de la ceremonia, el CEMED entregó reconocimientos a autoridades y representantes de las instituciones que hicieron posible la iniciativa. También fueron distinguidos por sus aportes al proceso formativo Nelson Núñez, encargado de Formación Tecnológica de los CTC; el ingeniero Willi Jorge Vargas, facilitador de los CTC; y Silvio Pérez, encargado de los espacios Maker de la institución.

Asimismo, los CTC reconocieron a estudiantes meritorios con la entrega de dispositivos electrónicos, como estímulo a su desempeño, dedicación y compromiso durante el proceso de capacitación. Esta iniciativa procura incentivar la excelencia académica y motivar a los graduandos a continuar fortaleciendo sus conocimientos y competencias tecnológicas.

En representación de los graduandos, el cabo e ingeniero Darlin William Hernández, del Ejército de República Dominicana, pronunció las palabras de agradecimiento, en las que resaltó el valor de la formación recibida y la importancia de continuar desarrollando capacidades para responder de manera efectiva ante situaciones de emergencia.

La graduación se realizó conjuntamente con las ceremonias de los cursos de Incendios Estructurales y Forestales, en una jornada que puso de manifiesto el valor de la cooperación interinstitucional, la innovación tecnológica y la capacitación continua como pilares para fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Miguel Sanz Flores, presidente de la Cruz Roja Dominicana; el coronel Edwin Robert Olivares Luciano, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); y Delfín Antonio Rodríguez Tejada, subdirector y encargado de Operaciones de la Defensa Civil.

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