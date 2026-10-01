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Políticas

Aspirante a diputado por el PRSC, Ruddy Medrano, presentará iniciativa que eleve a Villa Altagracia a provincia

PRIMICIAS DIGITAL1 de octubre de 2026
9 1 minuto de lectura
Por Emmanuel Solano 
El aspirante a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por la Circunscripción Dos de San Cristobal, doctor Ruddy Medrano, dijo que de llegar a ocupar una curul en la cámara legislativa, someterá un proyecto de ley para elevar a provincia al municipio de Villa Altagracia.
Medrano, señaló que la región del Cibao no está conectada directamente con Santo Domingo, siendo la región más grande del país, por lo que Villa Altagracia debería ser la provincia número 32 del país y la 15 del Cibao.
El precandidato a diputado del partido que tiene como emblema un gallo colorao, Ruddy Medrano, indicó que el municipio de VILLA ALTAGRACIA por su posición geográfica debe ser de la región del Cibao y por demás se dificulta desenvolverse en el municipio de San Cristobal, como municipio cabecera.
Además tiene la capacidad de habitantes y territorial, con grandes distritos municipales que a su vez serían municipios.
Recordó el periodista Ruddy Medrano que Villa Altagracia, es mucho más grande que la provincia de Perdernales.
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