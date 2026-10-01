De hacer hielo a poder elegirlo: así evoluciona la tecnología en las refrigeradoras

República Dominicana, 30 de septiembre de 2026 — No todas las bebidas necesitan el mismo tipo de hielo. Un café frío para disfrutar por más tiempo, una limonada para una tarde calurosa o una bebida que se disfruta lentamente pueden beneficiarse de distintos tipos de hielo. El tamaño y la forma del hielo pueden influir en la experiencia de cada bebida.

Las piezas más pequeñas tienen más superficie expuesta en relación con su volumen, por lo que pueden enfriar con rapidez, aunque también tienden a derretirse antes. Las piezas de mayor tamaño se derriten más lentamente y pueden ayudar a reducir la velocidad de dilución de una bebida. Esa diferencia ha convertido una función, hacer hielo, en una experiencia cada vez más personalizable.

La evolución también se refleja dentro de las refrigeradoras. LG introdujo en 2006 un sistema de fabricación de hielo integrado en la puerta y, con el tiempo, amplió su propuesta con soluciones como Slim SpacePlus™ y Craft Ice™, presentado en 2019. Actualmente, el portafolio de LG ofrece diferentes alternativas según el modelo, desde refrigeradoras Top Freezer con Auto Ice Maker hasta modelos InstaView™ capaces de ofrecer 2, 3 y hasta 4 tipos de hielo. Esta variedad permite elegir entre distintas opciones de hielo de acuerdo con las necesidades y preferencias de cada hogar.

“La innovación también ocurre en esos pequeños detalles que forman parte de la rutina. Poder escoger el tipo de hielo según lo que estamos preparando es una manera sencilla de adaptar la tecnología a diferentes hábitos dentro del hogar”, María Fernanda Robles , Home Solutions Marketing Specialist de LG Electronics.

El hielo también se puede elegir según la ocasión

No existe un único formato ideal para todas las bebidas. Los cubos tradicionales siguen siendo una alternativa versátil para agua, jugos y refrescos; el hielo triturado y los formatos pequeños aumentan el contacto con el líquido y pueden resultar útiles cuando se busca enfriar más rápido o incorporar textura; mientras que las piezas de mayor tamaño permiten mantener la bebida fría por más tiempo sin alterar rápidamente su sabor.

En ese último grupo se encuentra Craft Ice™, una solución que produce hielo esférico de mayor tamaño. Gracias a su diseño y proceso de formación, este tipo de hielo se derrite más lentamente que cubos de hielo del mismo peso bajo las condiciones evaluadas. Sin embargo, más que establecer una opción como la ideal, la elección dependerá de la bebida, la ocasión y la experiencia que se busca disfrutar.

Cinco aspectos que vale la pena revisar antes de elegir una refrigeradora con sistema de producción de hielo

Pensar en cuánto hielo se consume realmente. Un hogar que utiliza hielo ocasionalmente tiene necesidades diferentes a uno que recibe visitas con frecuencia o prepara bebidas todos los días.

Un hogar que utiliza hielo ocasionalmente tiene necesidades diferentes a uno que recibe visitas con frecuencia o prepara bebidas todos los días. Revisar los tipos de hielo disponibles. Los cubos tradicionales pueden resolver el consumo diario, mientras que otros formatos añaden versatilidad para bebidas específicas, reuniones o preparaciones especiales.

Los cubos tradicionales pueden resolver el consumo diario, mientras que otros formatos añaden versatilidad para bebidas específicas, reuniones o preparaciones especiales. Considerar dónde está ubicado el sistema de hielo. Los sistemas integrados en la puerta pueden liberar espacio dentro del congelador, algo importante cuando se busca aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento.

Los sistemas integrados en la puerta pueden liberar espacio dentro del congelador, algo importante cuando se busca aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento. Consultar la capacidad de producción. No todas las máquinas producen la misma cantidad de hielo por día. También conviene considerar si el equipo incorpora un solo sistema o una configuración con doble sistema de producción de hielo, ya que esto puede influir tanto en la disponibilidad como en la variedad de formatos de hielo que puede producir.

No todas las máquinas producen la misma cantidad de hielo por día. También conviene considerar si el equipo incorpora un solo sistema o una configuración con doble sistema de producción de hielo, ya que esto puede influir tanto en la disponibilidad como en la variedad de formatos de hielo que puede producir. Tomar en cuenta la limpieza y el mantenimiento. Es importante seguir las recomendaciones del fabricante para el dispensador, los depósitos y, cuando corresponda, el sistema de filtración de agua, ya que estos elementos influyen en el funcionamiento cotidiano del equipo.

En algunos modelos, la conectividad a través de LG ThinQ™ permite monitorear o gestionar determinadas opciones relacionadas con la producción de hielo desde un dispositivo móvil, aunque su disponibilidad puede variar según el producto y el mercado.

“Pasar de simplemente tener hielo disponible a poder escogerlo según la bebida, la ocasión o la cantidad que necesita el hogar muestra cómo la tecnología puede evolucionar a partir de hábitos muy cotidianos”, agregó Robles.

Así, la evolución de las refrigeradoras no solo se mide en capacidad o conservación. También aparece en funciones aparentemente sencillas que se vuelven más flexibles. En el caso del hielo, la posibilidad de elegir tamaño, forma y uso transforma una tarea automática en una decisión más ajustada a la vida diaria.

Visited 2 times, 2 visit(s) today