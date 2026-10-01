Si el salario se calculara por hora en RD, ¿se trabajaría más?

En República Dominicana las tarifas salariales están determinadas de forma mensual, con base en jornadas de trabajo de ocho horas diarias a razón de un máximo de 44 horas por semana. Eso equivale a, aproximadamente, cinco días y medio (5.5) de trabajo cada semana.

Pero ese cálculo de horas en la jornada laboral no se establece de manera estricta en todas las empresas del sector privado. Incluso, hay sectores como el de zonas francas y en algunos comercios donde se aplica de forma bien calculada; pero no ocurre así en muchas otras actividades productivas y de servicios.

El tema viene a cuento, porque en otros países -Estados Unidos, por ejemplo- cuando una persona solicita empleo, generalmente le dicen que su salario será de “x” cantidad de dinero por hora; no le hablan de un sueldo quincenal o mensual, sino, de la tarifa a pagar por cada hora. Si usted desea saber cuánto se ganará cada semana o cada mes, debe hacer el cálculo correspondiente con base en la cantidad de horas de la jornada diaria.

En República Dominicana, por ejemplo, el salario mínimo vigente en sectores económicos “no sectorizados” es como sigue: RD$29,988 al mes en empresas grandes; RD$27,489.60 para empresas medianas; RD$18,421.20 en las pequeñas y RD$16,993.20 en las microempresas. Existen tarifas distintas, aunque parecidas para empleados de sectores “sectorizados” como el turismo, zonas francas, agropecuaria, construcción, transporte de carga, seguridad y servicios domésticos, entre otros.

Pero, para los fines de este artículo, podríamos enfocarnos en el salario mínimo mayor, es decir, en de las empresas grandes: RD$29,988 mensuales. Para saber cuánto es el salario por hora de una persona que tenga ese sueldo se realiza un cálculo que consiste en dividir esa cantidad de dinero entre 23.83, que sería el número de días mensuales que trabaja una persona, con base en jornadas de 44 horas semanales (debe tomar en cuenta que cuatro semanas no es lo mismo que un mes).

Luego, el resultado obtenido se divide entre 8, que es la cantidad de horas de una jornada de un día de trabajo en el país (29,988/23.83=1,258.41/8= 157.30). Entonces, una persona que devenga un salario mínimo mensual en una empresa grande estaría recibiendo un pago salarial de RD$157.30 por hora laborada. Esto, trabajando una jornada de 44 horas semanales.

El tema es que, si el salario estuviera definido por hora y no por monto mensual o quincenal, la empresa sería mucho más estricta con los horarios de trabajo, los tiempos de permisos, las tardanzas y el espacio para almuerzo. Si te pago el salario por hora, debo calcular cada minuto trabajado. Si llegaste 15 minutos tarde a tu trabajo, indica que, en lugar de una hora, trabajaste 45 minutos, por lo que tu pago baja de RD$157.30 a RD$117.97 en esa hora específica.

Lo mismo aplicaría en lo referente a las horas de salida. El empleado tendría que ponchar a una hora específica de salida que no exceda en el tiempo, porque si la salida es a las 5:00 de la tarde y el empleado sale a las RD$5:30, habría que pagarle esa media hora adicional, es decir, RD$78.65 de más por cada día de salida que esté más allá del horario previamente calculado.

El tema viene a cuento, porque, ciertamente, en muchas empresas locales se aplica con algo de rigurosidad el horario de trabajo, a los fines de calcular bien el monto a pagar, especialmente cuando el trabajador realiza labores en “horas extras”, pues, no se le pagarían las horas de más, pero tampoco de menos. El tema es que, por lo general, la empresa no calcula las fracciones de horas, a menos que sean muchas.

El otro asunto es cuando se trata de empresas en áreas administrativas y de servicios, donde los horarios están establecidos, pero no son tan estrictos. Ahí, lo conveniente es pagar con base en un cálculo de salario mensual y no por hora, porque si bien el trabajador puede que llegue 15 o 20 minutos tarde, también es posible que se retire cada día 30 o 45 minutos después de su horario. Puede que “baraje” un poco en la jornada diaria, pero sería difícil de determinar la cantidad exacta de horas trabajadas y de horas dejadas de trabajar en un cálculo de acumulación de minutos de cada día y cada mes.

Entonces, para los fines de jornadas de producción física donde cada minuto cuenta, calcular el ingreso por hora sería conveniente; pero, en los casos de empresas de servicios y administrativas, donde la eficiencia se mide por resultados y no por cantidad de artículos procesados, es mejor calcular el ingreso mensual.

La Escuela Económica

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

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