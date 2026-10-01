- Publicidad -
Economia

Dólar subió 27 cts. y era vendido $60.07; el euro subió a $70.22

PRIMICIAS DIGITAL1 de octubre de 2026
4 Menos de un minuto

SANTO DOMINGO.- El dólar subió 27 centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$60.07.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.52

Venta: RD$60.07

EL EURO

El euro bajó un centavo y era vendido a RD$70.22 y comprado a RD$66.61.

PETROLEO

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió la jornada de este jueves con una caída hasta el rango de los 89,15 a 89,66 dólares por barril, registrando un descenso cercano al 3,7 % respecto a la sesión anterior.

Visited 4 times, 4 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL1 de octubre de 2026
4 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

La Evolución del Turismo Dominicano 1930-2026

30 de septiembre de 2026

Promipyme otorga RD$55 millones en créditos a 150 microempresarios de La Romana

29 de septiembre de 2026

Magín Díaz plantea sostener la inversión pública pese al costo de amortiguar la crisis externa

29 de septiembre de 2026

Promipyme plantea nueva regla técnica de tarificación del microcrédito para fortalecer la sostenibilidad de las MIPYMES

28 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!