Propone ante el Concejo Municipal NYC eliminar multas por escupir en la vía pública

NUEVA YORK.- El concejal de esta ciudad, Chris Banks, presentó una iniciativa legislativa para eliminar las multas por escupir en la vía pública, luego de que un video difundido en redes sociales la semana pasada mostrara a un agente de la policía neoyorquina en Brooklyn multar a un joven y luego arrestarlo.

El proyecto de ley plantea eliminar por completo esta conducta de la lista de violaciones civiles del código administrativo (en concreto, de la sección 16-118), para que deje de ser motivo legal de sanción económica.

Un portavoz del NYPD confirmó posteriormente el incidente y precisó que la multa que el agente estaba emitiendo era por escupir. Durante el último año fiscal, el Departamento de Policía emitió más de 200 mil citaciones civiles y penales en su campaña contra las llamadas infracciones de convivencia, como escupir, orinar en público y consumir bebidas alcohólicas en la calle.

Quienes apoyan la medida señalan que dedicar recursos policiales a infracciones tan menores desvía la atención de delitos graves.

Desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Justicia Penal en 2016, escupir en las aceras o en el transporte público no es un delito penal, sino una falta civil.

Esto implica que hoy se sanciona con multa, usualmente entre 75 y 450 dólares, sin antecedentes penales ni arrestos directos. Infracciones como beber en la calle, tirar basura u orinar en público, que antes eran delitos, pasaron a ser faltas civiles, sancionadas con citaciones y comparecencias ante las cortes, con algunas excepciones.

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