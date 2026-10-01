Cámara de Diputados entrega seis pergaminos de reconocimientos a personas destacadas del país

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados entregó este miércoles seis pergaminos de reconocimientos, aprobados mediante resoluciones en el hemiciclo, a Mario Díaz, Juan Valdez, a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, al Club Mauricio Báez, a la Junta de Mujeres “Mamá Tingó” y a José Antonio Martínez, por sus aportes al país.

Previo al acto, la vicepresidenta del órgano legislativo, Dharuelly Leany D´Aza, en representación del presidente, Alfredo Pacheco, expresó que se siente altamente emocionada por esa gran gala de reconocidos en diferentes áreas.

Expuso que se trata de una actividad importante, porque además de sus trayectorias, se está reconociendo a las personas, un motivo para que sigan impactando en las personas con el talento que los ha destacado.

El diputado Rafael Castillo, proponente de las iniciativas que reconocen a Mario Díaz, músico, compositor y cantautor, dijo que es por su exitosa Carrera artística y sus aportes al arte y a la cultura dominicana, así como a Juan Valdez, por su exitosa carrera artística y aportes al arte y a la cultura dominicana.

Mientras, la diputada Tayluma Calderón, es la autora de las resoluciones a la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (ABADINA), por su promoción y desarrollo de ese deporte y al equipo ganador del Club Mauricio Báez, campeón del torneo superior del torneo 2024.

Asimismo, recibió un reconocimiento, propuesto por la legisladora, Margarita Tejeda, la Junta de Mujeres “Mamá Tingó”, del municipio de Haina, provincia San Cristóbal, por su labor social, educativa y de desarrollo Comunitario realizado por más de 40 años en beneficio de sus habitantes.

Finalmente, le fue otorgado un pergamino de reconocimiento, mediante resolución del proponente diputado Juan Agustín Medina, a José Antonio Martínez Rojas, productor de cacao y café, por su fecunda carrera y grandes aportes al sector agroempresarial en la República Dominicana.

La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos del órgano legislativo, externó su regocijo por la entrega de esas distinciones, señalando que su miembros tienen la responsabilidad de dirigirla, buscando las historias de grandes hombres y mujeres que dejan un legado en la República Dominicana.

Finalmente, en el acto, celebrado en el Salón Hugo Tolentino Dipp y en el que participaron el actual y pasado presidente de ABADINA, Edwin Castillo (Tatico) y Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, respectivamente, así como José Domínguez (Boyón), presidente del Club Mauricio Báez, los homenajeados agradecieron tan alta distinción de la Cámara de Diputados.

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