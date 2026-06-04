Primicias, 168 Horas, junio 2026, en el Congreso Nacional, otra temática de impacto

Por Marcelo Florián

(Redacción central de Primicias)

La celebración de la Feria del Mango en Baní con la presencia de legisladores, la tradicional participación del ex presidente Hipólito Mejía y del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el interés de los dominicanos y extranjeros por la Feria del Mango 2026, el senador por Peravia, Julito Furcal súper contento con la Feria del Mango, la promulgación de la ley para crear alertas en la búsqueda de personas desaparecidas, el Código Laboral en poder del Congreso Nacional provocando reacciones enérgicas de rechazo por más de 85 organizaciones empresariales, el senador Antonio Marte cuestionando la labor del INTRANT y la DIGESETT con los motoconchistas, el creciente endeudamiento público generando ruido en la sociedad dominicana, los quince años del Festival de las Flores en Jarabacoa, la violencia de género, ataques de motoconchistas a vehículos y ciudadanos, el sonado caso del vehículo marca Porsche de color blanco que cruzó un semáforo en rojo y que impactó otro vehículo en una vía en la capital dominicana, son parte de la temática actualizada en República Dominicana iniciando el mes de junio de 2026.

Ministro de Agricultura destaca crecimiento de exportaciones de mango en apertura de Expo Mango 2026

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que la República Dominicana proyecta exportar cerca de 10 millones de cajas de mango durante este año 2026, consolidando el crecimiento sostenido de uno de los principales rubros agrícolas de exportación del país.

Al participar en la inauguración de Expo Mango 2026, celebrada en Baní, el funcionario afirmó que el desempeño del subsector refleja el esfuerzo conjunto de los productores, el respaldo institucional y la incorporación de nuevas tecnologías e innovación agrícola.

“Ese crecimiento no solo genera divisas; también genera empleos, dinamiza las comunidades rurales y fortalece la economía nacional”, expresó.

Durante su intervención, Espaillat resaltó que Expo Mango se ha convertido en una plataforma clave para promover la producción, comercialización y exportación del mango dominicano, contribuyendo al posicionamiento internacional de una fruta que identifica a Baní y a la República Dominicana en los mercados globales

OTROS TEMAS DE INTERES SON LOS SIGUIENTES:

Mas de 85 organizaciones empresariales rechazando la reforma laboral en poder del Congreso Nacional,lo revela el CONEP

La modificación de la Ley de Partidos en el Senado

El senador Antonio Marte sugiriendo el cierre del INTRANT y la DIGESETT por la falta de control con los motoristas

El ex senador Charlie Mariotti denunciando una persecución politica contra Gonzalo Castillo

Participación Ciudadana considerando que el fallo del caso Calamar desafía la lucha contra la corrupción

Diputados reclamando la declaratoria en estado de emergencia el río Nizao

El antidopage a los candidatos contemplado en la modificada ley de partidos políticos

La buena posición politica del senador Omar Fernández a lo interno y fuera de la Fuierza del Pueblo

Las aspiraciones del dirigente del PRD Héctor Guzmán a la senaduría del Distrito Nacional

MINISTERIO PUBLICO

Yeni Berenice Contreras, procuradora general de la República, advirtiendo » a los que apuestan a la impunidad no nos doblegarán», considera que el no ha lugar a los ex ministros contiene falencias elementales

Una red dedicada a estafar y extorsionar a personas en Estados Unidos desmantelada por el Ministerio Público, que solicita la medida de coerción

Johnny Pujols, secretario general del PLD: » nunca ha habido un ministerio público independiente»

El magistrado Camacho considerando que el » desafío de la lucha contra la impunidad es de resistencia y no velocidad»

EL PLD celebrando el fallo que favorece a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

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