Primero la educación, pide Nelson Cruz a los jóvenes

SANTO DOMINGO-. Los 222 jugadores de 12 a 18 años involucrados y presentes en la inauguración el sábado 21 del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia fueron receptores de la encomienda sugerida por un gigante del béisbol como es Nelson Cruz: priorizar su educación.

Con la experiencia cumplida de culminar el bachillerato, exigencia de sus padres antes de firmar para buscar sus sueños en el béisbol; y con la calidad moral de su comportamiento dentro como fuera del diamante, Cruz quiso dejar un mensaje a los infantes y juveniles, luego de ofrecer su agradecimiento a los ejecutivos del Grupo y la Fundación Rica por la dedicatoria a su persona del certamen.

“A ustedes los jóvenes, quiero enviarles un mensaje importante. Cuando tengo el chance de hablarles a ustedes, me gusta resaltarlo, y es la educación”, esbozó el gerente general del talentoso equipo dominicano que recién compitió en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“No todos pueden ser jugadores de Grandes Ligas”, advirtió. “Es lamentable, porque el béisbol es un poco difícil: en verdad, es complicado jugar en Grandes Ligas, es complicado mantenerse en Grandes Ligas”, expuso con su sinceridad y humildad habituales durante el evento realizado en el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Tomó como argumento para explicar lo difícil que es alcanzar las Mayores como jugador, la presencia en la actividad de Henry González y Jefrey Reyes, que no llegaron como jugadores, pero trabajan en las oficinas de MLB en el país, el primero como director y el segundo como coordinador de los programas RBI.

“Queremos que, si ustedes van a jugar a las Grandes Ligas, que sean jugadores de Grandes Ligas educados, que nos puedan representar y eso se consigue con mucho esfuerzo, pero nada es imposible”, quiso inculcar. “Si no juegan en Grandes Ligas, quiero que sean un buen médico, un buen abogado, un joven de bien para la sociedad. Ese es el mensaje principal”, acotó.

Nelson deseó a los jóvenes jugadores que disfruten el evento. Se lamentó de que nunca tuvo el placer de participar en un torneo como este, pero que le llena de mucho orgullo ser parte de este torneo Rica “en el deporte que tanto amamos como dominicanos”.

Agradeció a todos los ejecutivos del Grupo y la Fundación Rica por la dedicatoria, así como a los presentes, incluidos los miembros de la prensa.

Brache fundamenta dedicatoria

En el discurso central, el presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache, fundamentó la dedicatoria a Nelson Cruz, por ser un embajador del deporte que representa con orgullo al país, que por cuya humildad se ha ganado el cariño de compañeros, fanáticos y dirigentes; y por su capacidad de inspirar a otros.

“Esta quinceava entrega tenemos el honor de dedicarla a una figura ejemplar del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas: a Nelson Ramón Cruz Martínez, un extraordinario deportista cuya trayectoria ha sido marcada por la disciplina, la perseverancia y una ética de trabajo inquebrantable, cualidades que lo llevaron a consolidarse como uno de los bateadores más respetables de su generación”, enfatizó Julio Virgilio en presencia de Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo Corporativo Rica.

“Su legado no se limita al diamante. Ha sido un embajador del deporte dominicano, representando con orgullo a su país y sirviendo como modelo a seguir para nuevas generaciones de peloteros. Es igualmente destacable su profunda vocación de servicios a través de su iniciativa comunitaria y de su Fundación, que lleva el nombre de su apodo, “Boomstick23”, ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de personas en situaciones vulnerables, especialmente en la zona de La Mata de Santa Cruz (provincia Montecristi), su lugar de origen”, reconoció.

“Por todo esto, dedicar este torneo a Nelson Cruz no solo reconoce su brillante carrera deportiva, sino también su integridad, su liderazgo y su inquebrantable compromiso con el bienestar de la comunidad. Es, sin duda, un homenaje merecido a un ícono que ha dejado una huella imborrable tanto dentro como fuera del béisbol”, sumó.

Brache ponderó el significado del torneo RBI de Villa Altagracia, definiéndolo como un símbolo del compromiso que Fundación Rica comparte con todas las personas y entidades involucradas en el desarrollo integral de nuestra juventud y las comunidades. “Celebramos el talento, el esfuerzo y la dedicación a estos jóvenes que hoy vienen a representar con orgullo a Villa Altagracia”, acentuó.

Expresó agradecimientos a los involucrados, como a los munícipes de Villa Altagracia, organizadores, patrocinadores, coaches, los 222 jugadores y sus padres de distintas comunidades, así como al Consejo Directivo de la UNPHU y su rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, por ceder su estadio para la apertura del XV Torneo.

Hizo especial mención al “invaluable apoyo de la oficina de Major League Baseball (MLB) en la República Dominicana”, representada en el acto por Henry González (director) y Jefrey Reyes (coordinador de los programas RBI), que año tras año ha brindado el respaldo a este proyecto contribuyendo a abrir nuevas oportunidades para nuestros jóvenes talentos.

Más intervenciones

Luego del himno nacional y la bendición impartida por el sacerdote salesiano William Batista, llegaron los discursos. De bienvenida a cargo de Wenceslao Soto, director ejecutivo de Fundación Rica; el representante de la oficina de MLB, Jefrey Reyes; el presidente de la Federación de Béisbol, Juan Núñez; el titular de Centro Caribe Sports y miembro del COI, Luis Mejía; la semblanza de Nelson Cruz por Braulio Brache, director de Negocios Internacionales del Grupo Rica; y del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

Lanzamiento de honor

Tras la entrega del homenaje a Cruz, encabezada por los Brache Álvarez, y el juramento deportivo por el jugador Hanmil Pineda, Nelson Cruz procedió a realizar el lanzamiento de honor, que recibió el ministro Kelvin Cruz y bateador de honor el periodista Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional.

Otros presentes

Asistieron, además, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa; el vicepresidente de la Lidom, Winston –Chilote- Llenas; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la directora del Infotep, Mayra Morales; la viceministra de la Mujer, Mirian Batista; el alcalde de Villa Altagracia, Luis Pavolo; los generales Fernando Henríquez Calcaño (FARD) y Jacobo Mateo Moquete (PN); y Minerva de la Cruz, madre del lanzador de GL Héctor Nerys; los comunicadores Alex Jiménez, director del periódico Primicias; Reyes Guzmán, Héctor Gómez, William Rodríguez (El Puerto TV), los editores deportivos Julio Castro (El Caribe) y William Aish (El Nuevo Diario), entre muchos otros.

Los 12 equipos en tres categorías están repartidos como sigue. En 12-13 años, los barrios Duarte, INVI, Villa y Pueblo Nuevo; en 14-15 Básima, Los Mogotes, Guananito y Barrio Puerto Rico; en 16-18 años Básima, La Cumbre, Kilómetro 61 de la Autopista Duarte y San José del Puerto.

Visited 1 times, 1 visit(s) today