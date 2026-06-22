Selección basket RD inicia este martes entrenamientos en Tercera Ventana Copa Mundial

SANTO DOMINGO, RD.- La selección dominicana de baloncesto masculino de mayores iniciará este martes los entrenamientos de preparación para sus respectivos enfrentamientos ante los Estados Unidos y Nicaragua, los días 3 y 6 de julio próximo.

Ambos choques corresponden a la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Basket Catar 2027, y se jugarán en la remozada Arena Profesor Virgilio Travieso Soto “BanReservas”, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.

El primer partido de los quisqueyanos será el viernes 3 de julio ante los norteamericanos, a las 8:00 de la noche, y el lunes 6, a la misma hora, se medirán a los nicaragüenses.

Los entrenamientos del combinado tricolor serán a partir de las 7:00 de la noche, en el Palacio de los Deportes, bajo la tutela del dirigente argentino Néstor -Ché- García, quien tendrá de asistentes a Eulis Báez -debuta con el equipo nacional tras pertenecer como jugador por más de 10 años-, David Díaz, Abraham Disla y el español Sergio Jiménez.

Así como, Carlos De León, quien fungirá de director de Operaciones; el kinesiólogo será Adenhaweer Díaz (Rilling); Germán Andrín, de trainer; y el Dr. Gewill Acosta, el médico.

El coach Ché García, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, y el gerente general Junior Páez (Jipy), coordinan sus esfuerzos en estructurar el mejor plantel posible para disfrute y goce de los dominicanos que podrán ver de cerca, en vivo y directo, una vez más a la bien llamada “Selección del Pueblo”.

La semana pasada, Fedombal publicó la lista de 36 jugadores que fueron convocados a los entrenamientos y entre los que figuran el NBA Al Horford, Andersson García, Andrés Feliz, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Anyeuri Castillo, Chris Duarte, Chris Mañón, David Jones, Diego Colón, Eloy Vargas, Eusebio Suero, Gelvis Solano e Isaac Taveras.

Además de Jassel Pérez, Jean Montero, Jhery Matos, Joel Soriano, Jonathan Bello, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, el NBA Karl Towns, Koby Brea, Lester Quiñones, LJ Figueroa, Luis D. Montero, Luis Santos, Luismal Ferreiras, Omar Silverio, Rafael Castro, Randy Bautista, Rey Abad, Richard Bautista, RJ Luis, Víctor Liz y Yaxel Lendeborg.

Los dominicanos criollos tienen récord de 3-1, líder del grupo A, empate con los Estados Unidos, ambos clasificados a la siguiente fase, junto a México (2-2) y Nicaragua (0-4).

En el grupo B se encuentran Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico y Bahamas, 1-3; el C lo conforman Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4), y los miembros del grupo D son Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

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