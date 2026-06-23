Licey anuncia precios de los abonos para la serie regular 2026-2027

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Los Tigres del Licey anunciaron los precios de los abonos para la serie regular de la temporada del torneo de béisbol invernal 2026-2027.

El abono de los 25 partidos de la vuelta regular de la justa para los palcos corporativos tendrá un costo de 65,000 pesos.

En los palcos A, la reservación podrá ser adquirida por 38,500 pesos, mientras que en los Palcos AA costará 28,000 pesos.

También en los Palcos AA de ampliación, el abono tiene un costo de 24,500 pesos, a la vez que para los Palcos AAA podrán ser adquiridos por 18,000 pesos. En las preferencias, el importe es de 18,500 pesos.

Las personas que hagan su renovación en las fechas más tempranas recibirán un descuento de 3 mil, 1,500 o mil pesos, dependiendo de la localidad.

Además, los primeros 300 abonados obtendrán como obsequio un T-shirt promocional del 75 aniversario del primer campeonato del equipo en 1951, así como un jersey original autografiado.

Los abonos estarán disponibles a partir del 29 de junio. Además, cada abonado recibirá un link en su correo electrónico con el cual podrá realizar el procedimiento desde su hogar a través de la plataforma de UEPA Tickets.

Los interesados en conocer los métodos de pago e información adicional pueden escribir al correo electrónico boleterialicey@gmail.com o marcar el número telefónico 809-616-1224.

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