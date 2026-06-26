Sismo de magnitud 5.0 se registra al sur de Boca de Yuma

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 se registró este viernes al sur de Boca de Yuma, en la provincia La Altagracia, según los datos divulgados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El evento ocurrió a las 12:06 del mediodía, con epicentro localizado a unos 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma, en aguas del Caribe, de acuerdo con la información inicial disponible.

El organismo estadounidense situó el movimiento telúrico en las coordenadas 17°51’28.8″N y 68°32’09.6″W, con una profundidad de 71 kilómetros.

¿Dónde ocurrió el sismo?

El epicentro fue situado en las coordenadas 17°51’28.8″N y 68°32’09.6″W, al sur de la región Este dominicana y cerca del área marítima del Canal de la Mona.

En el mapa de monitoreo sísmico, el evento aparece en una zona al sur de San Pedro de Macorís y Boca de Yuma, con relativa cercanía a Punta Cana y al oeste de Puerto Rico.

Por la profundidad reportada, el temblor pudo ser percibido en algunas áreas sin que ello implique necesariamente daños, aunque la intensidad varía según la cercanía al epicentro y las condiciones del terreno.

Sin reportes oficiales de daños

Hasta el momento de esta publicación, no se habían reportado daños, heridos ni alertas oficiales vinculadas al sismo.

Los datos continúan bajo revisión y podrían cambiar en las próximas horas. Las autoridades recomiendan evitar la difusión de rumores, seguir los canales oficiales y repasar los protocolos de seguridad ante movimientos telúricos.

Fuente: elcaribe.com.do

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