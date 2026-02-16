Presidente Luis Abinader inaugura el nuevo mercado municipal de Higüey, una obra esperada por más de una década

Higüey, provincia La Altagracia. – Tras más de 13 años de gestiones, esperas y anhelos comunitarios, el presidente Luis Abinader encabezó este día la inauguración del nuevo mercado municipal de Higüey, una infraestructura que dignifica el trabajo de más de 200 vendedores y mejora de manera directa la calidad de vida de miles de familias de la provincia La Altagracia.

El nuevo mercado es la respuesta a una deuda histórica con comerciantes que por años trabajaron en condiciones precarias y con una ciudad que reclamaba espacios organizados, higiénicos y seguros para el intercambio comercial de productos básicos.

La moderna infraestructura está compuesta por seis bloques de edificaciones, organizados según el tipo de mercancía, para un total de 212 locales comerciales, áreas administrativas y servicios sanitarios. Su diseño permite una operación ordenada y eficiente, beneficiando tanto a vendedores como a consumidores. En los espacios de manejo de alimentos se han incorporado lavaderos para la higienización previa de productos como carnes y vegetales, reforzando las condiciones sanitarias y la protección de la salud pública.

El mercado cuenta además con 218 espacios de estacionamiento —142 para vehículos livianos y 76 para motocicletas— facilitando el acceso y la movilidad en una zona clave de la ciudad. Todo el complejo se desarrolla en un entorno urbano compatible, sobre una superficie aproximada de 16,145 metros cuadrados.

El ministro Eduardo Estrella, en su discurso central del acto, dijo que en la provincia La Altagracia el presidente Luis Abinader está trabajando en obras de impacto social que beneficiarán a todos los sectores de la sociedad.

‘Este mercado señor presidente no tiene que envidiarle nada a nadie, está obra está a la altura de Higüey, y la altura de las obras que su gobierno hace», dijo Estrella.

También, explicó que el gobierno trabaja en obras vitales para el desarrollo turístico del municipio de Higüey.

» Estamos haciendo la carretera de Macao Uvero Alto, la ampliación a cuatro vías, la Circunvalación de la Otra Banda, se trabaja con cuatros contratistas la segunda etapa de los muros de gaviones» afirmó.

La alcaldesa del municipio cabecera de Higüey, Karina Aristi afirmó que el nuevo mercado es una obra de calidad que viene a cambiar la vida de los mercaderes de toda la provincia.

«Usted está entregando una obra, no cualquier obra, y hoy inicia una nueva etapa para Higüey, una etapa de progreso y oportunidades, un espacio de trabajo digno, de crecimiento económico de unión comunitaria dónde más de 200 nuevos empleos estarán desarrollandose aquí», explicó Aristi.

La obra, construida en mampostería y hormigón armado, combinada con estructuras metálicas, incluye verja perimetral y accesos controlados, garantizando mayor seguridad.

Hablan los comentarios

El comerciante Jesús Jorge que la obra era esperada por muchos años por los residentes.

«Está es una obra muy bonita, bien hecha, está obra la necesitaba el pueblo Altagraciano», dijo

La comunitaria Isabel Pérez, explicó que la obra viene a hacerle la vida fácil a los ciudadanos del sector. «Es de gran beneficio para toda la comunidad y para todos los sectores del entorno y los pueblos aledaños, el otro mercado nos queda muy lejos y los supermercados venden más caro», afirmó Pérez.

El comunitario Silvestre Rodríguez, explicó que el mercado nuevo es una obra que garantiza organización y progreso para toda la provincia.

«Toda la gente de esta comunidad y este barrio estamos muy contentos y alegres con este nuevo mercado, es una obra número uno para nosotros» indicó Rodríguez.

El nuevo mercado municipal dinamizará la economía local, fortaleciendo el comercio, convirtiéndose en una experiencia más para miles de turistas y devolviendo dignidad al trabajo de hombres y mujeres que por años.

