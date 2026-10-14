Presidente del Indotel llama a fortalecer conciencia sobre ciberseguridad ante más de 500 millones de ciberataques registrados en el país

Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, llamó a fortalecer la conciencia sobre la ciberseguridad en los sectores público y privado, al advertir que República Dominicana registró 535.5 millones de ciberataques contra su infraestructura hace dos años.

Al pronunciar las palabras de apertura de Mercado Technology 2.0: Cybersecurity & Artificial Intelligence, Gómez Mazara destacó la necesidad de promover una cultura de prevención y educación digital que permita al país responder a los riesgos asociados con la transformación tecnológica.

El funcionario señaló que la formación en tecnología constituye una vía importante para ampliar las oportunidades de empleo de calidad, especialmente entre los jóvenes, y resaltó la ciberseguridad y la inteligencia artificial como áreas fundamentales para el desarrollo de nuevas competencias profesionales.

Asimismo, informó que en el Congreso Nacional se encuentra depositada una iniciativa legislativa orientada a establecer un marco legal para el sector de las telecomunicaciones, que requiere la consulta y reflexión de los distintos sectores de la vida nacional, particularmente frente a los desafíos de la ciberseguridad.

Gómez Mazara explicó que el Indotel ha trabajado en distintas iniciativas para fomentar la conciencia sobre la protección digital, al tiempo que valoró los espacios de intercambio y formación que contribuyen a acercar estos conocimientos a la sociedad dominicana.

En ese sentido, resaltó la expansión de los institutos de formación tecnológica vinculados a esta labor, al indicar que desde 2020 se ha pasado de uno a 11 centros, con otros en ejecución, con el propósito de ampliar el acceso a la capacitación tecnológica en diferentes puntos del país.

El titular del Indotel felicitó a los organizadores de Mercado Technology 2.0 por promover iniciativas educativas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional y sostuvo que la educación constituye un instrumento de transformación social.

Gómez Mazara reiteró la importancia de incorporar la ciberseguridad de manera permanente en la agenda del debate nacional, mediante la participación conjunta de las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.

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