Omar Fernández solicita mayor fiscalización y equilibrio en el Congreso durante conferencia en Unapec

Santo Domingo, 2026.- La Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho, desarrolló el encuentro académico «El rol del Congreso en un Estado Social y Democrático de Derecho: visión y desafíos del legislador en la democracia contemporánea», con la participación del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, en un espacio de reflexión sobre los retos del Poder Legislativo, la institucionalidad democrática y su responsabilidad frente a las demandas de la sociedad dominicana.

Durante la jornada académica concebida para examinar la trascendencia del Congreso Nacional, Fernández abordó diferentes temas relacionados al Congreso, entre ellos la debilidad en la supervisión, aseguró que, siendo objetivos, el órgano legislativo tiene la capacidad de fiscalizar más de lo que lo hace actualmente.

Destacó la importancia del contrapeso, explicando que el sistema político requiere un equilibrio democrático real entre las fuerzas del oficialismo y los partidos de oposición. Detalló la compleja posición en la que se encuentra la oposición para hacer frente a la mayoría absoluta oficialista, contando apenas con 3 senadores de 32 y un aproximado de 20 diputados de 190.

El congresista habló también sobre la alerta por el Presupuesto General, y advirtió que, ante la proximidad de conocerse el nuevo Presupuesto General del Estado enviado por el Ejecutivo, es vital contar con voces críticas que analicen a fondo las leyes y le muestren «la otra cara de la moneda» a la ciudadanía.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por el rector de la Universidad APEC (Unapec), magíster Erik Pérez Vega, quien destacó la importancia del Congreso Nacional como pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho, al señalar que la labor legislativa enfrenta el desafío de responder a las demandas de una sociedad que exige mayor transparencia, cercanía con la ciudadanía y compromiso con la justicia social.

Pérez Vega valoró la formación académica, el compromiso social y las cualidades humanas del senador Omar Fernández, a quien presentó como un ejemplo para las nuevas generaciones.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Unapec con la promoción del pensamiento crítico y el debate sobre los grandes desafíos nacionales, al destacar que estos encuentros acercan a los estudiantes a quienes tienen la responsabilidad de legislar y construir consensos. En un contexto en el que la ciudadanía demanda instituciones más transparentes y respuestas efectivas a sus necesidades, el rector situó el debate sobre la función del Congreso en el centro de una reflexión impostergable para el país: cómo garantizar que las decisiones legislativas se traduzcan en mayor justicia social, fortalecimiento democrático y bienestar para los dominicanos.

El encuentro contó con la presencia también de la licenciada Norma Rivera de Vargas, presidenta del Consejo APEC de Pasados presidentes; la doctora Elsa María Moquete, vicerrectora académica, y el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho.

Asimismo, participaron miembros del Consejo APEC de Pasados Presidentes, representantes del Grupo APEC y de la Junta de directores de Unapec, autoridades gubernamentales, decanos, directores, docentes, egresados y estudiantes de la institución.

Tras la exposición del congresista, se desarrolló un conversatorio en el que participó el licenciado Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho, propiciando un intercambio de ideas y perspectivas sobre la función legislativa, la representación democrática y los compromisos inherentes al ejercicio de la responsabilidad pública.

Con esta iniciativa, la Universidad APEC reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales capaces de analizar los principales desafíos jurídicos, políticos y sociales del país, mediante el pensamiento crítico, el conocimiento de las instituciones y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

La actividad también forma parte de los esfuerzos de la Facultad de Humanidades y Derecho por impulsar escenarios de intercambio entre la academia y representantes de los poderes públicos, con miras a enriquecer el debate sobre los asuntos de interés nacional.

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