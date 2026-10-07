Presidente de FENARROZ Marcos Rodríguez llama a productores a la sensatez y tranquilidad ante derogación de decreto arancelario

Santo Domingo.— El presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Marcos A. Rodríguez, llamó a los productores arroceros del país a actuar con sensatez, unidad y tranquilidad ante la derogación del decreto que liberaba de aranceles el arroz procedente de los Estados Unidos, al tiempo de afirmar que el presidente Luis Abinader ha garantizado mecanismos para preservar la estabilidad del sector.

“El presidente Luis Abinader ha hablado de un plan A, un plan B y un plan C para proteger la estabilidad arrocera nacional. El plan A ya cumplió su etapa y ahora corresponde avanzar hacia el plan B, donde los productores debemos estar unidos, comprometidos y dispuestos a defender un sector que por más de cien años ha garantizado alimento, estabilidad y seguridad al pueblo dominicano”, afirmó.

Rodríguez resaltó que, a pesar de la preocupación del momento, el sector arrocero dominicano ha respondido en los momentos más difíciles, incluyendo la pandemia, cuando muchos países cerraron sus mercados y enfrentaron incertidumbre alimentaria.

Dijo que mientras el mundo vivía preocupación, la República Dominicana contó con producción nacional suficiente, sin especulación, con calidad y con una estructura capaz de asegurar el suministro.

“Tenemos arroz suficiente en la República Dominicana, estamos ante momentos difíciles en todo el mundo, pero también tenemos que entender que el país y el mundo están entrando en nuevas realidades que obligan a reajustes, nuevas políticas y mayores apoyos para mantener fuerte a nuestro sector”, expresó.

También valoró la actitud asumida por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, de quien dijo conoce profundamente la realidad arrocera por su trayectoria como productor.

Señaló que desde su llegada al ministerio ha mostrado responsabilidad frente al tema, incluyendo la decisión de no otorgar nuevos permisos de importación de arroz y de defender la producción nacional en los espacios correspondientes.

Instó a los productores a mantenerse unidos, participar en las discusiones del sector y confiar en que habrá salidas responsables, ya que el campo necesita seguir creciendo e invirtiendo.

“El arroz dominicano sostiene empleos, financiamientos, industrias, familias y consumidores. Por eso tenemos que defenderlo con firmeza, pero también con serenidad, inteligencia y unidad”, puntualizó.

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