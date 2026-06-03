Pepe Abreu responde a Pacheco y empresarios: “La cesantía ya fue decidida y no hay espacio para reabrir ese debate”

GINEBRA, Suiza. -El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, respondió la recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y de representantes del sector empresarial, reiterando que la cesantía laboral es un derecho adquirido que quedó preservado en la reforma al Código de Trabajo aprobada en primera lectura y que no existen razones para reabrir una discusión que, según afirmó, lleva más de una década agotándose en los espacios de diálogo social.

Pepe Abreu, delegado oficial de los trabajadores de la República Dominicana ante la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Abreu recordó que las centrales sindicales CNUS, CNTD y CASC sostuvieron una reunión con Alfredo Pacheco antes de la aprobación de la reforma, donde dejaron claramente establecido que la cesantía constituía un punto innegociable para el movimiento sindical.

“En ese encuentro dejamos aclarado que la cesantía laboral es un estatuto protector de los trabajadores e innegociable para las confederaciones sindicales. Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura la reforma sin tocar la cesantía en ninguna de sus modalidades”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que la aprobación por parte de 140 diputados constituye una expresión clara de consenso y consideró innecesario cualquier planteamiento que pretenda alterar lo ya decidido.

“Cualquier consideración que modifique lo aprobado en primera lectura está de más. Lo que corresponde ahora es concluir la segunda lectura, enviar el proyecto al Senado y cerrar definitivamente este proceso de reforma laboral”, expresó.

Abreu también cuestionó los llamados del sector empresarial para retomar las discusiones sobre este aspecto de la legislación laboral, señalando que el diálogo ha sido suficientemente amplio y prolongado.

Recordó que la revisión del Código de Trabajo acumula trece años de debates, incluyendo los períodos de gobierno de Danilo Medina y Luis Abinader, además de más de un centenar de reuniones entre trabajadores, empleadores y autoridades.

Según explicó, durante ese proceso los sindicatos aceptaron modificaciones en aspectos administrativos, procedimentales y relacionados con las jornadas laborales, atendiendo solicitudes del sector empresarial, pero mantuvieron siempre una posición firme respecto a la cesantía.

“Advertimos desde el inicio que la cesantía era un punto innegociable y que bajo ningún concepto habría variaciones sobre ese derecho”, puntualizó.

El presidente de la CNUS advirtió que insistir en modificar ese aspecto de la legislación podría afectar la estabilidad laboral que, a su juicio, ha contribuido durante décadas al crecimiento económico y a la paz social en la República Dominicana.

“Los empresarios deben comprender que la estabilidad laboral de la que ha disfrutado el país ha sido beneficiosa para todos. Si esa estabilidad se altera, no solo perderían los trabajadores; también perderían quienes han desarrollado sus empresas y sus inversiones en un clima de relaciones laborales estable y predecible”, concluyó.

Visited 1 times, 1 visit(s) today