El Ejército de la República Dominicana realizará este jueves una marcha de endurecimiento en Santiago.

SANTIAGO, R.D. — Por instrucciones de la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana, la Segunda Brigada de Infantería llevará a cabo este jueves 24 de septiembre una marcha de endurecimiento y ejercicio de vivaque en distintas zonas de la «Ciudad Corazón».

El recorrido militar estará encabezado por el comandante de la brigada, el coronel Joran Báez Fernández, quien marchará junto a los miembros de la Plana Mayor y el personal bajo su mando. Esta caminata de entrenamiento busca fortalecer la preparación táctica y física de los efectivos desplegados en la región central del país.

Ante la movilización de las tropas, las autoridades militares hicieron un llamado especial a la ciudadanía para que mantenga la calma y no se alarme al notar la presencia y el despliegue de los soldados en las principales calles y avenidas de la ciudad.

La institución destacó que esta actividad no responde a ninguna situación de emergencia, sino que forma parte de los ejercicios de rutina programados para garantizar la listeza operacional, la condición física y la disciplina de las tropas al servicio de la patria.

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