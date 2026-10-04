PARLACEN promueve una agenda regional para fortalecer el liderazgo de las mujeres en el desarrollo turístico municipal

La I Mesa de Diálogo, encabezada por Catalina Olea Salazar, sentó las bases de una hoja de ruta sobre los derechos de las mujeres municipalistas que continuará su construcción en el VI Foro de Mujeres Municipalistas de la Región, el próximo 20 de octubre.

SANTO DOMINGO.– El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) promovió una agenda regional orientada a generar mayores oportunidades para las mujeres a través del turismo municipal, fortalecer su autonomía económica y ampliar su participación en las decisiones vinculadas al desarrollo de sus comunidades.

El tema centró la I Mesa de Diálogo “Empoderamiento de las mujeres en el desarrollo turístico municipal para la Integración Regional Turística Sostenible”, celebrada en el Auditorio del Senado de la República Dominicana y organizada por la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo de Ciudadanía del PARLACEN, que preside Catalina Olea Salazar.

La jornada reunió a autoridades del Parlamento Centroamericano, diputados, senadores, alcaldes y otras autoridades municipales, miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales e instituciones públicas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados al turismo y al desarrollo local.

La apertura formal estuvo a cargo de Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera, presidenta del Parlamento Centroamericano, mientras que Jesús Batista Suriel, vicepresidente de la Junta Directiva del PARLACEN, ofreció las palabras institucionales. Olea Salazar presentó el propósito y alcance de la Mesa de Diálogo, concebida como un espacio para acercar la integración regional a los municipios y comunidades y promover respuestas conjuntas a desafíos que afectan a las mujeres.

Turismo como fuente de oportunidades

La conferencia central estuvo a cargo de Ileana Jiménez Naranjo, subdirectora para América Latina y el Caribe del Senado de la República de México y exconcejala, quien abordó las buenas prácticas y desafíos de la cooperación y las alianzas estratégicas para el empoderamiento y emprendimiento de las mujeres en el desarrollo turístico municipal.

Jiménez Naranjo destacó que el turismo puede contribuir a la autonomía económica de las mujeres cuando su participación trasciende el empleo y les permite incorporarse como productoras, emprendedoras, cooperativistas, artesanas, gestoras culturales, prestadoras de servicios y líderes de sus comunidades.

Entre las acciones planteadas durante su exposición figuran facilitar el acceso al financiamiento y la capacitación, crear redes municipales de mujeres vinculadas al turismo, ampliar los espacios de comercialización, desarrollar rutas de turismo comunitario e incorporar herramientas digitales que permitan conectar los emprendimientos locales con nuevos mercados.

También resaltó el papel de los municipios para articular esfuerzos entre instituciones públicas, comunidades, universidades, organizaciones de mujeres, sector privado y organismos de cooperación, así como para facilitar el acceso a capacitación, mercados, infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades productivas.

PNUD expone brechas que aún enfrentan las mujeres

Durante el encuentro, Elianny Medina, oficial de Planificación, Monitoreo y Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y punto focal de género, presentó un panorama sobre los avances y desafíos pendientes en materia de igualdad desde una perspectiva regional y local.

Los datos presentados muestran que, pese a los avances alcanzados, persisten importantes brechas. En República Dominicana, el 15.2 % de las mujeres no cuenta con ingresos propios, frente al 8.3 % de los hombres. Asimismo, las mujeres dedican el 14.5 % de su tiempo diario al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente al 5.9 % de los hombres.

En materia económica, las mujeres con educación universitaria o superior casi duplican a los hombres; sin embargo, sus ingresos laborales promedio son alrededor de un 20 % inferiores. Las diferencias también se reflejan en los espacios de decisión: las mujeres representan el 36.8 % de los escaños parlamentarios, pero su presencia en los gobiernos locales se sitúa en 24.9 %.

Hoja de ruta para los derechos de las mujeres municipalistas

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la presentación, a cargo de la diputada Catalina Olea Salazar, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo de Ciudadanía del PARLACEN, de la propuesta de Hoja de Ruta para los Derechos de la Mujer Municipalista, que busca llevar los planteamientos surgidos de estos espacios de diálogo a acciones concretas en los territorios.

La propuesta parte de la necesidad de avanzar más allá de los diagnósticos y generar respuestas frente a desafíos relacionados con la autonomía económica, los cuidados, la violencia, la participación política y las desigualdades territoriales que todavía limitan las oportunidades de las mujeres.

La metodología contempla escuchar y priorizar las principales demandas de las mujeres municipalistas, construir propuestas junto a los actores involucrados, acordar responsabilidades, recursos y plazos, y establecer mecanismos para dar seguimiento a los resultados.

El proceso tendrá su próxima etapa el 20 de octubre durante el VI Foro de Mujeres Municipalistas de la Región, que servirá como espacio de consulta y priorización. Entre noviembre y diciembre continuará la construcción técnica de las propuestas y durante los primeros meses de 2027 se desarrollará su validación, con la meta de contar con la hoja de ruta aprobada antes de finalizar marzo.

El Foro dará continuidad a una agenda planteada por las propias participantes del encuentro regional de mujeres municipalistas celebrado el año anterior en Las Galeras, Samaná, donde se identificó la necesidad de profundizar en los temas pendientes relacionados con sus derechos y participación en los territorios.

Entre las personalidades presentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Dominicana y diputada del PARLACEN, Margarita Cedeño; Socorro Monegro, secretaria de la Junta Directiva del PARLACEN; Silvia García, diputada y expresidenta del organismo regional; y Pedro Claudio Corporán Rivera, integrante de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo de Ciudadanía.

También asistieron Hichame Dahane, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos, y Ángel Custodio Arzuaga Reyes, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba; así como Julio César Valentín, superintendente de Seguros; Maira Margarita Morla Pineda, directora general del INFOTEP; Carmen Molina, viceministra de Extensión del MESCyT; y Ángela Henríquez, vicealcaldesa de Santo Domingo Este.

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