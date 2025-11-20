Otto Rivera: Insigne ciudadano dominicano

Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparedes@gmail.com

Nuestro fundador, profesor Otto Rivera (Orlando Rivera Sánchez), nació en San Pedro de Macorís, La Sultana del Este, el 6 de julio del 1931. Hijo del puertorriqueño Ángel Rivera y de la dominicana Ramona Oliva Sánchez de Rivera.

Círculo de Locutores Dominicanos, Inc. (CLD), le otorgó el Micrófono de Oro, distintivo que significa el más alto galardón que se concede a los locutores meritorios con más de 30 años de labor. Fue secretario general de la Asociación de Músicos, Locutores, Bailarines y Actores de la República Dominicana (AMUCABA).

Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), le otorgó el Carnet Diamante, en el año 1991, declarándolo Institución de la Locución, mérito concedido a solo 48 decanos de la radio y la televisión.

En el año 1992, la Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales (UCDEP), le concede en su reunión anual ordinaria, uno de los más elevados títulos: Honor al Mérito, entregado en solemne acto en el Hotel Lina ( hoy, Barceló Gran Hotel Lina Spa & Casino). Al maestro, además, por su labor en beneficio de todas las clases sociales, se le otorgaron placas y pergaminos de diferentes instituciones educativas y culturales. La Cámara de Diputados le tributó in memoriam, en un pergamino de reconocimiento por los aportes realizados al desarrollo de la comunicación.

Otto Rivera, pedagogo, vive aún, después de su transición física. Fundador, director y profesor de la Escuela Nacional de Locución. Las principales voces de la locución dominicana y con proyección internacional son egresadas de esa primerísima institución vocacional.

Educación de la voz, fue una obra escrita por el profesor Otto Rivera, dirigida a locutores, periodistas, oradores, actores, docentes, educandos, vendedores, comunicadores y toda persona con interés por la educación de su voz y deseos de superación.

Educación de la voz, tiene la fulgurante esencia de la experiencia de más de cuarenta años que tuvo Otto Rivera en su ejercicio profesional locutoril en la República Dominicana.

La obra nos inserta en el mundo fisiológico de la voz, hace énfasis en la necesidad y en la efectividad de su total educación. Así, como en las especialidades en la locución: televisión, radio y oratoria.

Nos introduce a las técnicas de los micrófonos, cómo se emiten las voces y los sonidos, para luego enseñarnos a ser ágiles al leer y cuidar la expresión oral como referente cultura y líder social. Educación de la voz, induce a los artistas, a los actores a la oralidad. En sí, trasmite los pensamientos universales que orientan e indican los nombres de hombres y mujeres que son prominentes en la buena verbalidad.

Infiero que la comunicación personal incluye en la planificación y desarrollo de actividades conjuntas, la aceptación y emisión de normas morales y conducta, la satisfacción de necesidades afectivas y cognoscitivas, entre otras… Todo esto va posesionado a una auténtica trasmisión de información bien pensada por personas con altas calificaciones morales y profesionales en el sitial de la comunicación social. Por ello, Educación de la voz con sencillez didáctica y de forma reveladoramente en la locución.

Otto Rivera tuvo la vocación real del maestro, y debido a su consagración tiene en la sociedad dominicana simientes bien hechoras. Su cultura general era tan sólida que sólo había que darle el tema, y eso era más que suficiente para que él siguiera exponiendo. ¡Un comunicador verdadero!

Indico que la magnífica labor que están desarrollando Marisol Pérez Castillo Vda. Rivera, administradora de la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera, con el apoyo irrestricto de su familiar y el acompañamiento de la alta cualificación de sus profesores.

Destaco el ceremonial sexagésimo (60) aniversario de la institución nacional. Maguá Moquete Paredes, locutor CNEPR 3057 y CLD MM-01-0173; fue reconocido por sus méritos ciudadanos, profesionales, culturales, académicos, productor-presentador de televisión y radio, y, en la locución de República Dominicana y con proyección internacional.

En este recorrido de la Educación de la voz, para mejorar el léxico, la dicción, fluidez y la entonación, pone a la luz que la correcta e interpretada aceptación es que el habla natural tenga, justamente: fluidez, seguridad y una atrayente personalidad.

Expresar el sentimiento y la emoción de la lectura requiere del dominio de la entonación, el ritmo, las pausas, el timbre, el tono. Hay que prepararse para saber qué se va a decir y cómo. Se evitará el silabeo, las pausas innecesarias y las dificultades en algunos sonidos. Estos son algunos aspectos que contiene la magnífica obra del siempre recordado profesor Otto Rivera.

En este gran concierto de los 60 años de la entidad se sigue exaltando, validando la vocación, la cultura y las bellas artes en el país dominicano. Este legado de Otto Rivera pondera presente y en el futuro de nuestra sociedad como luz votiva en la consciencia y la vinculación de un hombre civilista, ético, moral y de firme preocupación de que la juventud de su pueblo se forme con acciones de capacidades brillantes.

Educación de la voz es un paradigma en libro que tiene la cosecha de la profesión del locutor. Igualmente, enriquecimiento de una locución actualizada y del habla que es la forma existencial y medio de expresión del pensamiento. La palabra oral es vinculación directa entre los seres humanos. Loor a Otto Rivera por sus ingentes valores de superación integral en la República Dominicana.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, politólogo,

analista internacional.

