Nueva York: Ydanis Rodríguez cuenta su historia y habla de su futuro político en Estados Unidos

En el pódcast “Lo que se dice en el exterior”, conducido por Eliezer Bueno, el dirigente dominicano recuerda sus raíces, el sacrificio familiar y las luchas comunitarias que marcaron su trayectoria.

Por José Zabala

Nueva York.– Ydanis Rodríguez repasó su trayectoria en el pódcast “Lo que se dice en el exterior”, conducido por Eliezer Bueno, desde su llegada a Nueva York en junio de 1983, a los 18 años, hasta sus responsabilidades en el Concejo Municipal y el Departamento de Transporte.

Reconoció a su hermana mayor como una influencia decisiva para encauzar su energía hacia el compromiso social y enseñarle a comprender el porqué de sus acciones. También destacó los sacrificios de sus hermanas, la honradez y el trabajo transmitidos por sus padres y su abuelo, y la formación recibida en los Boy Scouts, la catequesis y la pastoral juvenil. Según explicó, esas experiencias le enseñaron que servir a los demás debía ser una forma de vida. Al recordar sus primeros años como inmigrante, habló del alojamiento con familiares, el trabajo en restaurantes y su encuentro con organizaciones políticas, clubes y proyectos culturales como Orientación y Nuevo Surco, espacios que ayudaron a los dominicanos a preservar su identidad y participar en la ciudad.

Rodríguez relató su actividad estudiantil en City College y las movilizaciones por el acceso a la educación, mejores servicios y el reconocimiento de la experiencia dominicana.

Vinculó aquellas luchas con el proceso que contribuyó a impulsar los estudios dominicanos en CUNY, cuyo instituto comenzó como proyecto piloto durante el año académico 1992–1993, según la historia oficial de City College.

Explicó que su paso del activismo a los cargos públicos respondió al propósito de crear oportunidades para la clase trabajadora.

Su recorrido lo llevó a comenzar como comisionado del DOT el 1 de enero de 2022, convirtiéndose en el primer latino en dirigir la agencia, conforme a la documentación municipal.

Al defender decisiones sobre transporte, utilizó el ejemplo de “doña Juana”, una pasajera de autobús, para explicar que un cambio incómodo para algunos conductores puede beneficiar a quienes dependen del servicio público.

“Cuando tienes responsabilidad de gobernar, tú haces política para la mayoría”, expresó; los tiempos que mencionó fueron parte de su comparación, no una medición independiente presentada en la entrevista.

Sobre su futuro político, sus declaraciones permiten interpretar una disposición a continuar vinculado al servicio público, aunque en el fragmento compartido no anunció una candidatura ni señaló un cargo al que aspire.

Su defensa de la participación institucional sugiere que sigue considerando la política una vía para promover oportunidades, pero cualquier próximo paso deberá concretarse en propuestas y respaldo ciudadano.

La conversación con Bueno mostró también una historia colectiva: familias, educadores, organizaciones y movimientos que contribuyeron a construir la presencia dominicana en Nueva York.

Para las nuevas generaciones, su testimonio destacó el valor de prepararse, organizarse y servir, mientras dejó abierta una reflexión sobre el liderazgo: las motivaciones importan, pero deben acompañarse de resultados que respondan a las necesidades de una comunidad cada vez más diversa y exigente.

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